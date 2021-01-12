Kendi de çayı da ayrı faydalı... Rezene nelere iyi geliyor?

Rezenenin C vitamini, B vitaminleri, demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengin olduğunun belirten Diyetisyen Gülhan Koca, diğer faydalarını şöyle anlattı:

- Anti-enflamatuar ve spazm giderici özelliği bulunmaktadır.

- Sindirime yardımcıdır. Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelmektedir.

- Kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır.

- Antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kanser ve karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

- Üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerini hafifletir.

- Menstrüal krampların azalmasına yardımcıdır.

- Emziren annelerde sütün salgılanmasını artırır.

- Saçları güçlendirir. Saç dökülmelerini engeller.

Rezene çayı öksürüğe ve soğuk algınlığına karşı etkili

Rezene çayının pek çok faydası olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şöyle devam etti: “C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken kalsiyum kemik yapısını güçlendiren bir mineraldir. Rezene çayı, laktasif etkisi ile kabızlığı önler. Her yaş için şifa olan rezene çayı, gaz ve şişkinlik ile kendini gösteren sancılı, hafif sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Soğuk algınlığındaki öksürüklerde, balgam söktürücü olarak kullanılabilmektedir. Rezene çayı, üst solunum yolu rahatsızlıklarında ve hazmı kolaylaştırıcı, bebeklerde bilimsel adı kolik olan sebebi tam bilinmeyen veya gazdan olabilen sancılara karşı savaştığını ve emziren kadınlarda süt artırıcı özelliğe sahiptir. Ancak emizirme dönemindeki kadınlar uzmana danışmadan rezene ürünleri tüketmemelidir çünkü kan şekerini olumsuz olarak etkileyebilir. Ayrıca safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı bulunanlara rezene çayı içmemelidirler.”