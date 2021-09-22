Kelime oyunu nasıl oynanır? Scrable kelime türetme oyunu nedir, kaç kişiyle oynanır?

Kelime oyunu Scrabble oyunu olarak da anılmaktadır. İngilizce karşılığı scrable olan bu oyun herkes tarafından ilgi ile oynanmakta olan heyecanlı oyunlardan bir tanesidir. Oyununu sevilmesi ve çok aranması sebebi ile değişik versiyonları türetilmiştir. Ama oyun özünde aynı kuralları ihtiva etmektedir.

Kelime Oyunu Nasıl Oynanır?

Kelime oyunu hem aile hem de arkadaşlar ile evde oynanabilen bir oyundur. Bu oyun eğlendirirken aynı zamanda öğreten ve kelime hazinesi geliştiren bir oyundur. Oyun oynandıkça daha çekişmeli boyutlara gelmektedir.

Kelime oyunu Türkçe oynanabileceği gibi İngilizce olarak da oynanabilmektedir. Bu tamamen oyuncuların isteğine göre belirlenmektedir. Bundan dolayı kelime oyunlarında İngilizce alfabesinde kullanılan harf takımları da bulunmaktadır. Oyuna heyecan ve renk katmak için her iki dilde de oynanabilir.

Scrable Kelime Türetme Oyunu Nedir?

Oyunu oynamak oldukça kolay ve akıcıdır. Oyun için oyuncuların harf ile kelime bilgilerinin gelişmiş olması yeterlidir. Bu oyun, bir kelime tahtası, dört tane harf yerleştirmek için aparat ve 110 adet harf taşları ile harf torbasından oluşmaktadır. Genel harf taşları miktarı 110 tanedir. Ancak bazı marka ve oyun tarzlarına göre sayı değişiklik gösterebilir.

Kelime Oyunu Kaç Kişi ile Oynanır?

Kelime oyunu en az iki en fazla dört kişi ile oynanmakta olan bir oyundur. Bu oyunu oynamak için kelime tahtası ortaya koyulur ve oyuncu sayısı belirlenir. Eğer oyun Türkçe oynanacaksa İngilizce harfler oyun dışı bırakılır. Oyun sırası belirlenir. Her oyuncuya torbadan 7'şer adet taş çektirilir. İlk sırada olan oyuncu oluşturacağı kelimeyi, kelime tahtasının tam ortasına yerleştirir. Harf taşları üzerinde yazan ve tahtadaki sayılara göre oyuncu puan kazanır. Sıra ikinci yarışmacıya geçer. İkinci yarışmacı tahtadaki kelimenin harflerini de kullanarak devam eder. Kelimeler dikey ya da yatay olarak yazılabilir.