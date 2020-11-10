Kekik yağı nelere faydalı?

Kekik, Atalarımızdan bugüne kadar gelen geleneksel şifalı bir bitkidir. Her dönem, her yeni nesil kurutulmuş kekiğin suyunu ve yağını kullanır. Ancak bitkiler de bir nevi ilaç gibidir. Onların da bir prospektüsü vardır. Nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini bilmemiz gerekir. Kullanma dozu önemlidir. Çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydası olmaz. Doğru doz önemlidir.

Kekiğin ve yağının faydaları farklıdır. Kekiğin yağı kekiğin bitkisinden çok daha etkilidir. Kekik yağında bulunan carvacrol isimli madde bağışıklık sistemini güçlendirir, yaraların iyileşmesine katkı sağlar, sindirim sistemini güçlendirir, kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kekik yağının faydaları şöyle sıralanabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok etmeye yardımcı olur.

- Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

- Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

- Sindirim sistemini güçlendirir.

- Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

- Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkların riskini azaltır.