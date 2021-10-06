Kefir mayası nasıl saklanır? Mayalanmış kefir buzdolabında kaç gün saklanır?

Kefir, ayran ve süte benzeyen bir süt ürünüdür. Mayalanarak elde edilir ve oldukça sağlıklıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği sayesinde küçük büyük herkes tarafından haftada 3-4 gün tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle yaşlılarda görülen kemik sorunları içinde birebir iyi gelen bir üründür.

Kefir Mayası Nasıl Saklanır?

Kilo vermeden, mide rahatsızlıklarına, bağışıklık sistemi güçlendirmeden, kemik hastalıkları gibi birçok şeye iyi gelen kefir mayalanarak elde edilen bir üründür. Bu yüzden elde edilen mayanın doğru koşullarda saklanması çok önemlidir. Mayanın bozulması halinde sağlıklı bir kefir elde edilemez. Kefir mayasını saklamak için ise bazı püf noktalar vardır. Kefir mayası saklamanın ilk yolu derin dondurucudur. Ancak burada da belirli bir süre saklanabilmektedir.

Kefir mayası derin dondurucuda ancak 2 aya kadar saklanabilmektedir. Derin dondurucuda saklamadan önce elde edilen ya da alınan kefir mayası yıkanmalıdır. Ardından temiz bir havlu ile nemi alınarak dondurucuda 2 aya kadar saklanabilir.

Kefir mayası bir başka şekilde saklama yolu da kurutma yöntemidir. Bu şekilde 1 yıla kadar kefir mayası saklanabilir. En uzun saklama yöntemi kefir mayasını kurutmaktır. Tekrar ılık süt ile buluşturarak kefir mayasını canlandırabilirsiniz.

Mayalanmış Kefir Buzdolabında Kaç Gün Saklanır?

Kefir mayasını buzdolabında saklamak için öncelikle buzdolabı mutlaka en fazla +4 derecede olmalıdır. Bu şekilde 8 ila 10 güne kadar saklanabilir. Birçok derde deva niteliğinde olan kefir elde etmek için gereken kefir mayası buzdolabında saklanırken cam kavanoz kullanılmalıdır. Bu koşullarda saklanması daha sağlıklı olacaktır. En geç 10 günün sonunda kefir mayası tüketilmelidir.

Canlı bir ürün olan kefir mayası 10 günün sonunda yavaş yavaş aktifliğini kaybeder. Bu durumda sağlıklı bir ürün elde edilemez.