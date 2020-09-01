Kavram kazanımı – Temiz ve kirli

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, kavram kazanımı konusunda önemli bilgiler verdi, temiz-kirli kavramını çocuklara anlatmak için etkinlik önerisi sundu.



Kavramları öğrenmede tanımlardan yararlanılabilir. Örneğin, çocukların pek çoğu şahini görmemiş olabilir; fakat şahin kavramına sahiptir. Şahinin resimlerini görmüş ve kendilerine şahinin bir kuş olduğu, uçan bir hayvan olduğu, tüylerinin bulunduğu söylenmiş olabilir. Bu da çocuklara doğru bir şahin kavramı verir. Uyarıcılar dikkatli seçilirse, çocuk iki yaşındayken renk, şekil, hacim yönünden değişen özellikleri gruplayabilir. Üç yaşındayken yetişkin gibi ölçütlere dayalı olarak sınıflandırma yapabilir. Üç-altı yaşındaki çocuk, köpekleri atları ve çiçekleri gruplandırmayı başarabilir.

Örneğin, çocuklar giyinip soyunurken giysilerin renkleri, arkası önü vb. yemek saatlerinde ise besinlerin büyüklüğü, soğuk-sıcak, sert-yumuşak gibi kavramları öğrenebilir. Çocuklarla yapılan etkinliklerden sonra çocuğun bağımsız olarak çalışmalarına izin verilip iş bitiminde sözel ödüller kullanılmalıdır.

Çocuğa sağlanan zengin uyarıcıların, ilgi ve ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Onların nesnelerle birlikte deneyim yaşadığında, kavramları öğrenmesi daha kolay olacaktır ancak çocukların kavram öğrenmelerine yardımcı olmak için pahalı oyuncaklara ve malzemelere gerek yoktur. Her evde bulunan tencere, tava, çorap, kaşık ve dergilerdeki resimlerin hepsi iyi öğretim araçlarıdır.

Görselde gördüğünüz etkinlik ile duyusal oyun oynarken bir yandan da çocuğunuza kirli-temiz kavramını ve gündelik yaşam becerilerinden olan temizlik alışkanlığını öğretebilirsiniz.

Malzemeler

Su

Kakao

Sünger

Çeşitli materyaller

Kazanım

Kavramları öğrenir.

Gündelik yaşam becerisi kazanır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.