Karanfilin hem tozu hem de tomurcuğu faydalı

Hem bütün hem de toz halinde kullanılabilen karanfil içeceklere ve yiyeceklere güzel aroma veriyor. Peki, karanfilin faydaları neler? İşte kendisi küçük etkisi büyük karanfilin bilinmeyen faydaları…

Ağız kokusunu azaltır.

Cildin yenilenmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanmasını önler.

Üst solunum yolları hastalıklarına bağlı ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Kandaki şeker dengesini düzenler.

Karanfil uçuk tedavisinde kullanılır.

Kan pıhtılaşmasını engeller.

Akneleri temizler.

Karanfil metabolizmayı hızlandırır.

Diyabeti dengeler.

Ödem kaynaklı iltihapları azaltır.

Hafızayı güçlendirir.

Karanfil çayı nasıl yapılır?

Karanfil çayı için bal, sirke, karanfil ve su yeterli olacaktır. Öncelikle 1 su bardağı suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra bir bardağa alın. 2 adet karanfili suyun içine atın. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı balı ayrı bir kapta güzelce karıştırın ve suya ekleyin. Bardağın üzerini kapatın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.

Karanfil nasıl kullanılır?

Bitki çaylarınıza ekleyebilirsiniz.

Tatlı, reçel, içecek yapımında aroma vermesi için kullanabilirsiniz.

Toz haline getirip özellikle ağrılarınızın tedavisinde kullanabilirsiniz.

Günde 1-2 tane çiğneyerek vitaminlerden faydalanabilirsiniz.