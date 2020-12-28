Karaciğer yağlanması neden olur, belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Karaciğer yağlanmasının; karaciğer hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, karaciğer yağlanmasının nedenlerini ve belirtilerini şöyle anlattı: Karaciğer yağlanması ilk olarak sinsi bir şekilde ilerler. Birçok hasta ilk zamanlarda bu sorunu fark etmediği gibi kendinde hastalığa dair semptomları gözlemleyemez. Ancak yağlanma ilerledikçe karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlar. Bu bozulmalar sonucunda vücut birçok belirti göstermeye başlar. Bu belirtileri ise;

- Midede şişkinlik ve hazımsızlık,

- Mide bulantısı, kusma refleksi,

- Kilo ve güç kaybı,

- İştahsızlık,

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Nefes ve vücutta oluşan kötü kokular,

- Vücut ısında düşme,

- Gözlerde kızarma ve sararma,

- Ciltte kaşıntı ve kızarıklık,

- Boyun ve koltuk altında görülen renk değişimleri.

Karaciğer yağlanması neden olur?

Dr. Sedat Işık, karaciğer yağlanmasının nedenlerini de şöyle açıkladı:

- Obezite: İnsülin direnci, hormonal nedenler ya da kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle alınan fazla kilolar vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Fazla kiloların artmasıyla hücreler yağ depolayamaz hale gelir ve burada depolanamayan yağlar karaciğer gibi organlarda depolanmaya başlanır.

- Aşırı alkol tüketimi: Alkol tüketimi aşırı bir durum olduğunda karaciğerde yağlanma başlayabilir. Çünkü alkol, karaciğerin yağ metabolizmasındaki işlevine zarar verir ve yağın karaciğer hücrelerinde birikmesine neden olur.

- İnsilün direnci: Genetik nedenler dahil olmak üzere kötü beslenme gibi faktörler vücutta insülin direncini ortaya çıkabilir. İnsülin hormonuna karşı vücutta hücrelerin direnç göstermesi sonucu pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlar ve insülin hormonundaki bu artış sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış görülür. Sonuç ise karaciğer yağlanması…

Bu üç önemli faktörün dışında; Kanda trigliseridlerin yüksek seviyelerde olması, ani kilo kayıpları, tip 2 diyabet, yüksek kolesterol, Wilson hastalığı, bazı ilaçlar, bakteri ve virüsler.

Karaciğer yağlanmasına karşı öneriler

Karaciğer yağlanmasına obez hastalarda, diyabet hastalarında, bel çevresinde aşırı yağlanma olan, fiziksel aktivitesi yetersiz olan kişilerde, insülin direnci olan kişilerde, aşırı alkol tüketen kişilerde sıkça rastlandığını belirten Diyetisyen Gülçin Işık, dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önerilerini paylaştı:

- Fazla kilolar karaciğer yağlanmalarının en önemli nedeni olduğu için öncelikle kontrollü bir şekilde kilo kaybı sağlanmalıdır.

- Spor ve egzersiz, kilo verme ve insülin direncini kırmak için diyetle birlikte desteklenmelidir.

- Basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir (tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, bulgur gibi).

- Öğünlerdeki sebze miktarı arttırılmalıdır. Böylelikle lif alımı artacaktır.

- Brokoli, Brüksel lahanası, ceviz, karnabahar, roka, sarımsak, enginar gibi yiyecekler karaciğer hücreleri için yararlıdır.

- Meyve tüketimine dikkat edilmedi, aşırıya kaçılmaması gereklidir. Meyvenin suyunu sıkıp içmek yerine posasıyla birlikte tüketilmelidir.

- Mayonez, krema, kaymak, sakatat çeşitleri gibi aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, yağ alımı sınırlandırılmalıdır.

- Haftada 2-3 kez balık tüketilmelidir.

- Pişirme yöntemlerinden ızgara, haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

- Alkol tüketilmemelidir.

- Su tüketimi ihmal edilmemelidir.