İran Kedisi (Fars Kedisi) Nedir? İran Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

İran kedileri, Fars kedisi ismiyle de bilinir. Orijinal isimleri ise Persian Cattir. İran kedisi dünyadaki en eski kedi ırklarından biri olarak bilinmektedir. Tüyleri oldukça uzun bir ırktır. Bu nedenle tüy bakımı zor olabilmektedir. Sakin bir tavırları vardır. Bunun yanında asil görüntüleri ile insanların kalbini çalarlar.

İran Kedisi Nedir?

İran kedisi, uzun ve kabarık tüyleri ile dikkat çeken kedi ırklarından bir tanesidir. Kendine has bir takım özellikleri bulunmaktadır. Yüzünün basık bir görünümü bulunmaktadır. Tüyleri ve basık yüzü sebebi ile bu ırk en çok tercih edilen kedi ırklarından bir tanesidir.

İran kedisi uzun yıllardır dünyada yaşayan kedi ırklarından bir tanesidir. Diğer kedi ırklarına göre, uzun tüyleri sebebiyle, daha çok bakım isteyen bir kedi türüdür.

İran Kedisi Kökeni

İran kedileri Fars kedisi ismi ile de bilinmektedir. Bu kedi türü isminden de anlaşıldığı üzere ilk defa İran'da ortaya çıkmıştır. Buradan da tüm dünyaya yayılmıştır. İran kedisi ırkının kökeninin çok eski tarihlere kadar gittiği söylense de bu konu ile alakalı kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Eski Mısır hiyerogliflerinde adı geçen uzun tüylü kedilerin İran kedisi olduğu düşünülmektedir. Ancak bununla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

İran Kedisi Fiziksel Özellikleri

İran kedilerinin tüyleri oldukça uzun ve kabarıktır. Bu türün en çok tercih edilmesinin sebebi de tüylerinden ötürü görünüşleridir. İran kedilerinin kendilerine özgü bir takım özellikleri de bulunur.

Bacak boyları kısadır ve kalındır. Genel olarak çok büyük bir kedi ırkı değildir.

Gözleri oldukça iridir. Göz renkleri farklı renklerde olabilmektedir.

Yetişkin bir dişi İran kedisinin ortalama kilosu yaklaşık 3-4 kilo arasında değişmektedir.

Yetişkin erkek İran kedilerinin kilosu ise yaklaşık 4-6 kilo arasında değişkenlik göstermektedir.

Basık bir yüzleri bulunur. Burunları da kalkıktır. Bu nedenle kendilerine özgü bir yüz yapıları vardır.

İran Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

İran kedileri oldukça sakin bir yapıya sahip olan kedilerdir. Günün büyük bir bölümünü oturarak geçirmektedirler. Köpeklerle ve çocuklarla rahat bir şekilde anlaşırlar. Zeki olmaları ile bilinirler. Ancak bu özelliklerini her zaman göstermezler. Evde yalnız kalmaktan rahatsız olmazlar.

İran Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

İran kedileri saf kan bir ırk olması nedeni ile bazı hastalıklara daha yatkındır. Bu sebeple sağlığına çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Polikistik böbrek hastalığı

Solunum Sorunları

Kalp Problemleri

Trikobezoar

Göz sorunları gibi çeşitli hastalıklara yakalanabilirler.

İran Kedisi Bakımı

İran kedilerinin tüyleri uzun olduğu için tüy bakımına dikkat edilmesi gerekir. Sürekli tüyleri taranmalıdır. Bu şekilde kendini yalarken yutacağı tüy miktarı da azaltılmış olur. Kilo konusunda da her kedide olduğu gibi dikkat edilmesi gerekmektedir. Aşıları düzenli olarak yaptırılmalı ve kaliteli mamalar ile beslenmelidir.

İran Kedisi Nasıl Yıkanır?

İran kedilerini gerekmedikçe yıkamamak gerekir. Çünkü bilindiği gibi kediler kendilerine yalayarak temizleyen hayvanlardır. Yıkamak psikolojilerini bozabilir. Bu sebeple gerekmedikçe bu hayvanların yıkanması önerilmez.

İran Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Kedilerin tüylerinin tıraş edilmesi veterinerler tarafından önerilmemektedir. Ancak kedinizin bir rahatsızlığı varsa ve tüylerinin kesilmesi gerekiyorsa bu işlemi profesyonel pet kuaförlerinin yapması gerekir. Bunun dışında İran kedileri uzun tüylü kediler oldukları için tüylerinde hafif kısaltmalar yapılabilir.

İran Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Diğer kedi ırklarında olduğu gibi İran kedilerinin ömrü de yaklaşık 12 ile 17 yıl arasındadır.

İran Kedisi Nasıl Eğitilir?

Kedileri eğitmek köpeklere göre biraz daha zordur. Çünkü kediler başına buyruk canlılardır. En temel eğitim şüphesiz tuvalet eğitimidir. Kediler tuvalet eğitimini çok çabuk öğrenirler. Eve getirdiğiniz kedinizi kumun içine koyarak tuvalet eğitimini verebilirsiniz.

İran Kedisi Renkleri

İran kedileri sarı, beyaz, küllü gri gibi çeşitli renklerde olabilmektedir.

İran Kedisi Mama Önerisi

İran kedileri böbrek rahatsızlıklarına yatkın olmaları sebebi ile yedikleri mamanın kaliteli olması oldukça önemlidir. Bu sebeple iyi bir araştırma yapılarak mama alınması gerekir.