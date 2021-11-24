İnsan ateşi kaç olmalı? Yetişkinlerde ve gençlerde ateş normalde kaç olur?

Normal bir insanın vücut sıcaklığı 36 ile 37,5 derece arasında olmalıdır.

İnsan Ateşi Nedir?

İnsan sıcaklığı bir belirti çeşididir. Normal ateş vücudumuzun normal olarak işlevini sürdürdüğünü göstermektedir. Ateşin yükselmesi bir rahatsızlık değildir. Vücutta ters giden bir şeye karşılık bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini ve bu nedenle vücut ısısının arttığını göstermektedir.

İnsanlarda Ateş Kaç Olmalı?

İnsanlarda ateş kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan iş, çevre sıcaklığı ve ateşin nereden ölçüldüğü gibi durumlar vücut ısısını değiştirse de vücut sıcaklığı 36 ile 37,5 derece arasında olması vücut ısısının normal olduğunu göstermektedir.

Bölgelere Göre Ateş Kaç Olmalı?

Çocuklar gibi gençler ve yetişkinlerden de farklı yerlerinde ateş ölçülebilmektedir. Yetişkinlerde anüsten ölçülen ateşin 36,6 ile 37,9 arasında olması normal 38 derece ateş yüksek görülmektedir. Koltukaltı ateşinin 36,5 ile 37,3 arasında olması normal 37,4 üstünde olması yüksek ateş sayılmaktadır. Kulaktan ölçülen ateş 35,7 ile 37,8 arası normal 37,9 üstü yüksek ateş sayılmaktadır. Alından ölçülen ateş 36,6 ile 37,8 arasında normal 37,9 üstüne çıkması yüksek ateş sayılmaktadır. Ağızdan ölçülen ateş 35,5 ile 37,5 arası normal 37,6 üstü yüksek ateş sayılmaktadır.

Çocuklarda Ateş Kaç Olmalı?

Çocuklarda ateş ölçmek oldukça önemlidir. Vücudunda olan şeyleri anlatamadıkları için çocukların ateşini kontrol ederek sağlık olup olmadıkları anlaşılmaktadır. Çocuklarda birçok yerden ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateş ölçümü yeri çocuğun yaşına göre değişkenlik göstermektedir. Yeni doğan bebeklerde ateş ölçümünde timpanik kolay ve hızlı olduğu için tercih edilmektedir. Çocuklarda ortalama ateşin 37 derece olması normal karşılanmaktadır. 38 derecenin üstüne çıkan derecelerde çocuk ateşli sayılmaktadır.

Çocuklarda Bölgelere Göre Ateş Kaç Olmalı?

Çocuklarda ve bebeklerde ateş ölçümü yetişkin insanlara göre biraz daha değişkenlik göstermektedir. Çocuklarda bölgelere göre normal ateş ölçüleri;

Oral yani ağız 36,5-37,5 ateş normal olarak kabul edilmektedir. Ağız yolu ile ateş ölçümü 5 yaşının altındaki çocuklarda tercih edilmemelidir. Ağız yolundan ateş ölçmek için termometre dil altına koyulur ve üç dakika orada bekletilmesi gerekmektedir.

Koltukaltı (aksiller)36 – 37,3 derece ateş normal sayılmaktadır. Çocuğun koltukaltı terliyse kurulanır. Koltukaltından ateş ölçme çevre sıcaklığından etkilenmektedir. Çocuğun koltukaltına konulan termometre 5 dakika bekletilir.

Rektal veya anüs 37-38 derece ateş normal sayılmaktadır. Rektal yoluyla ateş ölçmede çocuğun dışkısı varsa değer değişebilir. Termometrenin ucuna vazelin sürülür ve anüse 1ile 1,5 santim arasında sokularak üç dakika beklenir.

Timpanik yani dış kulak yolu 36,5- 37,5 ateş normal kabul edilmektedir. Çocuklarda veya bebeklerde en kolay ateş ölçme yöntemidir. Kulaktan ateş ölçme makinesi ile 1 saniye sürmektedir.