İnmemiş testis erken dönemde tedavi edilmeli

Anne karnında gelişmeye başlayan testisler, doğum zamanı yaklaşırken skrotuma yani testislerin bulunduğu torbalara iner. Bu inme gerçekleşmezse, inmemiş̧ testis sorunu ortaya çıkar. İnmemiş testis sorunu tek bir testiste yaşanabileceği gibi, her iki testisi de etkileyebilir. Doğumdan sonraki ilk altı ayda hızlı olmak üzere vakaların bir kısmında testisler kendiliğinden iner. Bir yaşına kadar testisler torbaya yerleşmemişse, inmemiş̧ testis tanısı kesinleşir. Bu durumda çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisince gerekli ameliyat planının yapılması gerekir.

İnmemiş testis hangi sorunlara yol açar?

Testisler yumurtalık torbası yani skrotumda bulunmazlarsa sıcaklığın etkisiyle giderek zarar görmeye, çürümeye başlar ve hatta kötü huylu tümör gelişim riskini ve tanı güçlüğünü artırır. İnmemiş testis sorunu ileride kişinin üremesini etkileyebilir veya başka tıbbi problemlere de neden olabilir. Çünkü testislerin sperm üretebilmesi için normal vücut sıcaklığının altında olması gerekir. Yüksek sıcaklık, testisin gelişimine ve gelecekte sperm yapma kabiliyetine zarar verebilir.

İnmemiş testis sorununu ortadan kaldırmak için doğru bir zamanda hastaya özel tedavi planı hazırlanmalıdır. Ayrıca konusunda uzman ve deneyimli bir çocuk cerrahı ve çocuk üroloğu tarafından bu ameliyatın yapılması tedavide başarı açısından çok önemlidir.

Uygun zamanda cerrahi müdahale şart

İnmemiş testis tanısı konulduktan sonra uygun zamanda cerrahi müdahale gereklidir. Cerrahi müdahale sırasında testisler kasıktan küçük bir kesik ile skrotuma indirilir ve torbaya sabitlenir. Hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur. Aynı gün içerisinde taburcu edilir. Ardından belli aralıklarla yapılan kontrollerle iyileşme durumu tespit edilir. Çocuğun yürümesinde, hareketinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak tüm cerrahi müdahalelerden sonra olduğu gibi inmemiş testis ameliyatından sonra da birtakım ağrıların oluşmasını engellemek için kısa süreliğine ağrı kesici şurup tedavisi gerekebilir.

İnmemiş testis ameliyatından sonra da nadir de olsa tekrar yukarıya kaçma ve yeni ortamındaki durumu açısından da uzun dönem takip planı yapılır.