İ ile başlayan kız isimleri nelerdir? İ harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi İ olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İrene 2- İsmael 3- İda 4- İrma 5- İrina 6- İris

İ ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- İrem

2- İlayda

3- İzel

4- İffet

5- İlgi

6- İkbal

7- İclal

8- İpek

9- İlkay

10- İdil

11- İlke

İ Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- İrem:

Son yıllarda popüler olan İrem isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kuran'ı Kerim'de Adn Kavmi tarafından yapıldığı beyan edilen ancak günümüze kadar ulaşamamış olan bahçeler

İkinci Anlamı: Cennetteki bahçelerden birinin adı

2- İlayda:

Türkiye'de 60 binden fazla kişinin kullandığı İlayda ismi, birçok İran masalında anlatılan su perilerinden biridir. İlayda aynı zamanda ay ışığı kadar parlak ve güzel kadın anlamına gelir.

3- İzel:

Öz Türkçe isimlerden biri olan İzel, insanın hafızasında yer edecek ve iz bırakacak kadar güzel olan kadın demektir.

4- İffet:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan İffet ismi, şeref, namus ve günahlardan sakınmak manasına gelir.

5- İlgi:

2000'li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan İlgi ismi, iki kişi arasında zamanla oluşan bağ demektir.

6- İkbal:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan İkbal kelimesi, hem şans ve talih hem de yüksek makam ve mertebe anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 25 bin kişi İkbal ismini taşıyor.

7- İclal:

İclal isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Misafir etmek, güler yüz göstermek

İkinci Anlamı: Küçük büyük tüm günahlardan uzak durmak, yücelik,

8- İpek:

İlk Anlamı: Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında giyilen ince bir kumaş

İkinci Anlamı: Narin, kibar, nazik kimse

9- İlkay:

Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen İlkay ismi, ayın ilk hali ve hilal anlamına gelir.

10- İdil:

Öz Türkçe bir isim olan İdil isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Resim kadar güzel olan sevgili

İkinci Anlamı: İlk göz ağrısı, ilk sevgili

11- İlke:

İlke ismi, hedeflerin gerçekleşmesi için izlenmesi gereken yol ve prensip anlamına gelir.