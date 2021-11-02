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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:40 | Son Güncelleme:

İ ile başlayan kız isimleri nelerdir? İ harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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I harfinden sonra J harfinden önce gelen İ alfabemizin 12. harfidir. İlker, İdris, İsmail ve İhsan, İ harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi İ olan en popüler kız isimleri ise İlayda ve İpek'tir. İ ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.

İlk harfi İ olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İrene 2- İsmael 3- İda 4- İrma 5- İrina 6- İris

İ ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

 1- İrem

 2- İlayda

 3- İzel

 4- İffet

 5- İlgi

 6- İkbal

 7- İclal

 8- İpek

 9- İlkay

 10- İdil

 11- İlke

 İ Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- İrem:

 Son yıllarda popüler olan İrem isminin iki farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Kuran'ı Kerim'de Adn Kavmi tarafından yapıldığı beyan edilen ancak günümüze kadar ulaşamamış olan bahçeler

 İkinci Anlamı: Cennetteki bahçelerden birinin adı

 2- İlayda:

 Türkiye'de 60 binden fazla kişinin kullandığı İlayda ismi, birçok İran masalında anlatılan su perilerinden biridir. İlayda aynı zamanda ay ışığı kadar parlak ve güzel kadın anlamına gelir.

 3- İzel:

 Öz Türkçe isimlerden biri olan İzel, insanın hafızasında yer edecek ve iz bırakacak kadar güzel olan kadın demektir.

 4- İffet:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan İffet ismi, şeref, namus ve günahlardan sakınmak manasına gelir.

 5- İlgi:

 2000'li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan İlgi ismi, iki kişi arasında zamanla oluşan bağ demektir.

 6- İkbal:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan İkbal kelimesi, hem şans ve talih hem de yüksek makam ve mertebe anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 25 bin kişi İkbal ismini taşıyor.

 7- İclal:

 İclal isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Misafir etmek, güler yüz göstermek

 İkinci Anlamı: Küçük büyük tüm günahlardan uzak durmak, yücelik,

 8- İpek:

 İlk Anlamı: Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında giyilen ince bir kumaş

 İkinci Anlamı: Narin, kibar, nazik kimse

 9- İlkay:

 Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen İlkay ismi, ayın ilk hali ve hilal anlamına gelir.

 10- İdil:

 Öz Türkçe bir isim olan İdil isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Resim kadar güzel olan sevgili

 İkinci Anlamı: İlk göz ağrısı, ilk sevgili

 11- İlke:

 İlke ismi, hedeflerin gerçekleşmesi için izlenmesi gereken yol ve prensip anlamına gelir.

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