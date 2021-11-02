İ ile başlayan kız isimleri nelerdir? İ harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
I harfinden sonra J harfinden önce gelen İ alfabemizin 12. harfidir. İlker, İdris, İsmail ve İhsan, İ harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi İ olan en popüler kız isimleri ise İlayda ve İpek'tir. İ ile başlayan kız isimleri nelerdir detayları ile derledik.
İlk harfi İ olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İrene 2- İsmael 3- İda 4- İrma 5- İrina 6- İris
İ ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
1- İrem
2- İlayda
3- İzel
4- İffet
5- İlgi
6- İkbal
7- İclal
8- İpek
9- İlkay
10- İdil
11- İlke
İ Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- İrem:
Son yıllarda popüler olan İrem isminin iki farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Kuran'ı Kerim'de Adn Kavmi tarafından yapıldığı beyan edilen ancak günümüze kadar ulaşamamış olan bahçeler
İkinci Anlamı: Cennetteki bahçelerden birinin adı
2- İlayda:
Türkiye'de 60 binden fazla kişinin kullandığı İlayda ismi, birçok İran masalında anlatılan su perilerinden biridir. İlayda aynı zamanda ay ışığı kadar parlak ve güzel kadın anlamına gelir.
3- İzel:
Öz Türkçe isimlerden biri olan İzel, insanın hafızasında yer edecek ve iz bırakacak kadar güzel olan kadın demektir.
4- İffet:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan İffet ismi, şeref, namus ve günahlardan sakınmak manasına gelir.
5- İlgi:
2000'li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan İlgi ismi, iki kişi arasında zamanla oluşan bağ demektir.
6- İkbal:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan İkbal kelimesi, hem şans ve talih hem de yüksek makam ve mertebe anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 25 bin kişi İkbal ismini taşıyor.
7- İclal:
İclal isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Misafir etmek, güler yüz göstermek
İkinci Anlamı: Küçük büyük tüm günahlardan uzak durmak, yücelik,
8- İpek:
İlk Anlamı: Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında giyilen ince bir kumaş
İkinci Anlamı: Narin, kibar, nazik kimse
9- İlkay:
Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen İlkay ismi, ayın ilk hali ve hilal anlamına gelir.
10- İdil:
Öz Türkçe bir isim olan İdil isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Resim kadar güzel olan sevgili
İkinci Anlamı: İlk göz ağrısı, ilk sevgili
11- İlke:
İlke ismi, hedeflerin gerçekleşmesi için izlenmesi gereken yol ve prensip anlamına gelir.