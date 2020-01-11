Hüseyin isminin anlamı ne? Hüseyin ne demek?

Hüseyin ismi küçük sevgili anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V.) in torununun ismi olarak bilinmektedir. Erkek çocuklara verilen Hüseyin ismi küçük sevgili anlamında kullanılmaktadır.

Hüseyin Ne Demek?

Hüseyin sözlük anlamı itibari ile küçük sevgili demektir. Erkek ismi olan Hüseyin ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Sevilen, küçük olan ve sevilen kişi anlamlarında kullanılmaktadır.

Hüseyin İsminin Anlamı Nedir?

Liderlik özelliği ile insanları yönetme ve yönlendirmektedir. Baskın karakterli olması ile dikkat çekmektedir. Sakin ve monoton bir yaşam tarzını benimsemektedir. Geçmişteki olayları kolay kolay unutamaz. Sağduyulu yapısı ile olaylara daha ılımlı yaklaşmaktadır. Hayal kurmayı seven duygusal kişiliği de liderlik vasfı kadar baskındır. Hassas ve kırılgan bir bünyeye sahiptir. Uysal davranışlar sergileyen, önce mantık ile hareket eden bir karaktere sahiptir. 6.hisleri kuvvetli ve önsezileri oldukça güçlüdür. Yetenekli ve el becerisi gelişmiştir. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilen ve çevresi tarafından güvenilir olarak tanınmaktadır.

Hüseyin ismi Kur 'an da geçmemektedir. Ancak Hz. Muhammed (S.A.V.) torununun ismi olması nedeni ile yaygın kullanılan isim olmaktadır.