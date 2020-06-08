Hücrelere enerji veriyor, bedeni onarıyor

Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, kırmızı ışığın bazı hastalıkları tedavi etmede ve yaşlanmayı geciktirmede yardımcı olduğunu bildirdi. Vücuda denge sağlama, bedeni içerden ve dışardan onarma etkisi bulunan kırmızı ışığın, yatak odalarında kullanılmasını öneren Dr. Buyrukçu, “Karanlık odalarda uyuma koşulu, kırmızı ışık için geçerli değil. Zira kırmızı ışığın birçok hastalık için tedavi edici özelliği bulunuyor. Örneğin kırmızı ışığın hücrelerde enerji üretiminin başrol oyuncusu olan mitokondriyi uyarma etkisi var” diye konuştu.

Metabolizma ve kan dolaşımına destek



Özellikle kas ve sinir hücrelerinin yüksek enerjiye ihtiyaç duyduğunu anımsatan Dr. Buğra Buyrukçu, “Kırmızı ışığın etkisiyle hücrelerde sağlanan enerji artışı, metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu da vücuttaki şişlik, ağrı ve gerginliğin azalmasına yardımcı olur. Hasarlı eklem dokularını, yara ve kesikleri onarma ve vücuttaki iltihabı azaltma etkisi de bulunan kırmızı ışığın, yaşlanmayı geciktirmedeki faktörünün de hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Çizgi, kırışıklık ve lekelerde azalma



Kırmızı ışığın, cildin kök hücre gelişimine de katkı sağladığını söyleyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Bu da ince çizgilerin, kırışıklıkların ve lekelerin görünümünde azalmaya neden oluyor, cilde genç görünüm veriyor. Kalınlaşmış cilde nüfuz ederek cilt hücrelerini güçlendirmeye destek olan kırmızı ışık, cilt kuruluğunun önlenmesi ve aknenin tahrip ettiği cilt dokularının onarımında rol oynuyor. Kırmızı ışığın insan sağlığındaki olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, yatak odasında rahatça kullanılmasını öneriyoruz.”