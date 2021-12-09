HPV aşısı nedir, kimlere ve ne zaman yapılır?

HPV virüsünün yol açtığı hastalıklara karşı koruma sağlayan HPV aşısı kimlere ve ne zaman yapılır merak ediliyor. Bazı HPV virüs türleri rahim ağzı kanserine yol açabilecekken ayrıca başka kanser türlerine de neden olabiliyor. PEki HPV aşısı nedir, ne zaman ve kimlere yapılır? İşte detaylar...

HPV aşısı nedir?

HPV aşısı, belirli papilloma virüsü türlerinin neden olduğu enfeksiyonu önleyen aşılardır. Mevcut HPV aşıları, iki, dört veya dokuz tür HPV'ye karşı koruma sağlar.

HPV aşısı ne işe yarar?

HPV'nin çeşitli türleri cinsel temas yoluyla yayılır ve çoğu rahim ağzı kanseri vakası ile ilişkilidir. Gardasil 9, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmış bir HPV aşısıdır ve hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılabilir.

Bu aşı, kız çocukları veya kadınlar virüse maruz kalmadan önce verilirse çoğu rahim ağzı kanseri vakasını önleyebilir. Bu aşı ayrıca vajinal ve vulvar kanseri önleyebilir. Ayrıca aşı, kadın ve erkeklerde genital siğilleri, anal kanserleri ve ağız, boğaz, baş ve boyun kanserlerini önleyebilir.

Teorik olarak, erkek çocukların rahim ağzı kanseriyle ilişkili HPV (İnsan papilloma virüsü) türlerine karşı aşılanması , muhtemelen bulaşmayı azaltarak kızların virüsten korunmasına da yardımcı olabilir.

HPV aşısı kimlere, ne zaman yapılır?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), HPV aşısının 11 ila 12 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara verilmesini önermektedir . En erken 9 yaşına kadar verilebilir. Kız ve erkek çocukların, aşı yaptırmadan önce aşı olmaları idealdir. cinsel temasta bulunurlar ve HPV'ye maruz kalırlar . Araştırmalar, aşıyı genç yaşta almanın, cinsel aktivitenin daha erken başlamasıyla bağlantılı olmadığını göstermiştir.

Bir kişiye HPV (İnsan papilloma virüsü) bulaştığında aşı o kadar etkili olmayabilir. Ayrıca genç yaşlarda aşıya yanıt, ileri yaşlara göre daha iyidir.

CDC, her 11 ve 12 yaş arası iki doz önerir HPV (İnsan papilloma virüsü) en az altı ay arayla aşı. 9 ve 10 yaşlarındaki genç ergenler ve 13 ve 14 yaşlarındaki gençler de iki dozlu programda aşı alabilirler. Araştırmalar, iki dozlu programın 15 yaşın altındaki çocuklar için etkili olduğunu göstermiştir.

15 ila 26 yaşları arasında aşı serisine daha sonra başlayan gençler ve genç yetişkinler, üç doz aşı almalıdır.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yakın zamanda Gardasil 9'un 9 ila 45 yaş arasındaki erkekler ve kadınlar için kullanımını onayladı. 27 ila 45 yaşları arasındaysanız, HPV aşısı yaptırmanızı tavsiye edip etmediğini doktorunuzla görüşün .

HPV aşısı kimlere yapılmamalıdır?

HPV aşısı, orta veya şiddetli hasta hamile kadınlar ya da kişiler için tavsiye edilmez. Maya veya latekse karşı alerjiniz de dahil olmak üzere herhangi bir ciddi alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca, aşının herhangi bir bileşenine veya aşının önceki dozuna karşı hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz, aşı yaptırmamalısınız.