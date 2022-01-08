Hipofiz bezi makroadenomu nedir, belirtileri nelerdir? Hipofiz bezi tümörü tedavisi ve merak edilenler

Hipofiz tümörleri, hipofiz bezinizde gelişen anormal büyümelerdir. Bazı hipofiz tümörleri, vücudunuzun önemli işlevlerini düzenleyen hormonların çok fazla olmasına neden olur. Bazı hipofiz tümörleri, hipofiz bezinizin daha düşük hormon seviyeleri üretmesine neden olabilir.

Hipofiz bezi makroadenomu nedir?

Makroadenom, hipofiz bezinde 10 mm'den büyük (10 mm'nin altındakilere mikroadenom olarak adlandırılır) glandüler doku büyümesinden oluşan genellikle iyi huylu bir tümördür. Makro ise tümörün büyüklüğünü ifade eder.

Makroadenomlar büyüdükleri ve yakındaki beyin yapılarına baskı yaptıkları için semptomlara neden olabilir. Vücuda zarar veren aşırı hormonları salgıladıkları için semptomlara da neden olabilirler.

Hipofiz bezi makroadenomu belirtileri

Hipofiz makroadenomları, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan 'Cushing sendromu' , akromegali ve hiperprolaktinemi gibi hormonlar üreterek semptomlara neden olabilir. Ayrıca beyin yapılarına baskı yaparak da semptomlara neden olabilirler. Hipofiz makroadenomunun belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

Baş ağrısı

Görme ile ilgili sorunlar

Baş dönmesi

Mide bulantısı

Açıklanamayan saç uzaması veya kaybı

Kilo alımı ya da verme durumu

Adet değişiklikleri

Hipofiz bezi makroadenomu tedavisi

Cerrahi en iyi tedavi şeklidir ve iyileşmenin tek yoludur. Tümör çıkarıldıktan sonra cerrahınız tümör boşluğunu temizleyecek ve mühürleyecektir. Endoskopik hipofiz cerrahisi, tümörü çıkarmak için burun deliklerine girmek için küçük bir kamera kullanır.