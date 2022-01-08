Hipofiz bezi makroadenomu nedir, belirtileri nelerdir? Hipofiz bezi tümörü tedavisi ve merak edilenler
Son günlerde gündemde yer alan hipofiz bezi makroadenomu, belirtileri ve tedavisi ile merak konusu oldu. Bir tür hipofiz tümörü olan hipofiz bezi makroadenomu günlük yaşantıyı olumsuz etkileyecek semptomlara sahip bir hastalıktır. Diğer tümör ve kanser hastalıkları gibi iyi huylu ve kötü huylu türleri bulunan hipofiz bezi makroadenomu nedir, tedavisi nasıl olur? İşte hipofiz tümörleri hakkında bilgiler...
Hipofiz tümörleri, hipofiz bezinizde gelişen anormal büyümelerdir. Bazı hipofiz tümörleri, vücudunuzun önemli işlevlerini düzenleyen hormonların çok fazla olmasına neden olur. Bazı hipofiz tümörleri, hipofiz bezinizin daha düşük hormon seviyeleri üretmesine neden olabilir.
Hipofiz bezi makroadenomu nedir?
Makroadenom, hipofiz bezinde 10 mm'den büyük (10 mm'nin altındakilere mikroadenom olarak adlandırılır) glandüler doku büyümesinden oluşan genellikle iyi huylu bir tümördür. Makro ise tümörün büyüklüğünü ifade eder.
Makroadenomlar büyüdükleri ve yakındaki beyin yapılarına baskı yaptıkları için semptomlara neden olabilir. Vücuda zarar veren aşırı hormonları salgıladıkları için semptomlara da neden olabilirler.
Hipofiz bezi makroadenomu belirtileri
Hipofiz makroadenomları, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan 'Cushing sendromu' , akromegali ve hiperprolaktinemi gibi hormonlar üreterek semptomlara neden olabilir. Ayrıca beyin yapılarına baskı yaparak da semptomlara neden olabilirler. Hipofiz makroadenomunun belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
- Baş ağrısı
- Görme ile ilgili sorunlar
- Baş dönmesi
- Mide bulantısı
- Açıklanamayan saç uzaması veya kaybı
- Kilo alımı ya da verme durumu
- Adet değişiklikleri
Hipofiz bezi makroadenomu tedavisi
Cerrahi en iyi tedavi şeklidir ve iyileşmenin tek yoludur. Tümör çıkarıldıktan sonra cerrahınız tümör boşluğunu temizleyecek ve mühürleyecektir. Endoskopik hipofiz cerrahisi, tümörü çıkarmak için burun deliklerine girmek için küçük bir kamera kullanır.