Hidrosel nedir, nasıl tedavi edilir?

Hidrosel, normalde testisi çevreleyen kese içindeki sıvı tarafından üretilir. Genellikle skrotumda (testisi tutan kese) ağrısız şişlik olarak kendini gösterir. Hidroseller yeni doğan erkek çocuklarda, özellikle prematüre bebeklerde görülür.

Yeni doğan erkeklerdeki hidrosellerin çoğu, kanal küçüldükçe kendiliğinden iyileşecektir. Kendi kendine iyileşmeyenler, karnı skrotuma bağlayan ve karın sıvısının skrotuma akmasına izin veren bir kanal (veya tüp) nedeniyle cerrahi düzeltme gerektirebilir. Hidrosel, ergenlik döneminde veya yetişkinlikte daha büyük erkek çocuklarda da ortaya çıkabilir.

Erkek çocuklarda ergenlik döneminde (veya ergenlik gelişimi) ortaya çıkan hidroseller yetişkin tipi hidrosellerdir. Bunlar tipik olarak karnı skrotuma bağlayan bir kanala sahip değildir, ancak basitçe testisi çevreleyen doku tarafından aşırı sıvı üretimini temsil eder. Büyük hale gelirlerse, cerrahi düzeltme gerekli olabilir.

Belirti vermeyen hidrosel olması durumunda, karın boşluğu ile skrotumdaki testis çevresindeki kese arasında bir bağlantı bulunmaz. Bu tip hidrosel genellikle yenidoğanlarda bulunur ve bunlar genellikle zamanla düzelir veya kaybolur. Bunun olması 1 yılı bulabilir ancak şişlik azaldıkça güvenle gözlenebilir.

Çocuk daha büyükse ve bu tür bir hidrosel varsa, buna “yetişkin tipi” hidrosel denir. Bunlar enfeksiyon, torsiyon (testislerin bükülmesi) veya tümör gibi başka problemlerden kaynaklanabilir, bu nedenle daha büyük bir çocukta veya adolesanda skrotumda şişme meydana gelirse bir doktor tarafından muayene edilmesi kritik önem taşır.

Kese kapanmadığında hidrosel belirgin hale gelebilir. Bu, testisin etrafındaki sıvının karına geri akabileceği anlamına gelir. Hidroselin günün erken saatlerinde daha küçük ve akşamları daha büyük göründüğünü fark edebilirsiniz. Bunun nedeni çocuğunuzun bütün gün dik durması olabilir. Basınç, sıvının karnına geri akmasına neden olabileceğinden daha küçük görünebilir.

Hidroselin sebebi nedir?

Fetal gelişimin yedinci ayında testisler karından skrotuma hareket eder. Testis aşağı doğru hareket ettiğinde, karın boşluğunun kese benzeri astarını da beraberinde getirir. Kese, karın içinde bulunan sıvının testisi çevrelemesine izin verir. Bu kese genellikle doğumdan önce kapanır ve karından skrotuma ilave sıvının gitmesini engeller ve sıvı emilir.

Hidroselin testislere zararı var mı?

Hidrosellerin testislere hiçbir şekilde zararı yoktur ve çocuğa herhangi bir acı vermezler. Ancak bazen, kese açık kalırsa, fıtık oluşturacak şekilde açıklıktan bir bağırsak halkası itilebilir. Çocuğunuzun skrotumu aniden çok büyük ve sert görünüyorsa ve ağlamayı kesmiyorsa, hemen doktora gidilmelidir. Çocuğunuzun acil bakıma ihtiyacı olabilir.