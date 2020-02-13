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Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?

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Haftanın en ünlü anne babası sizce kim?
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Magazin dünyasının tanınan isimleri gerek sosyal medyada paylaştıklarıyla gerekse örnek evlilikleriyle çok konuşuluyor. Sizce bu haftanın en dikkat çeken ünlü çifti hangisi?

Arda Turan-Aslıhan Doğan Turan

Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeklerinin ismi belli oldu. 2018 yılında evlenen çift ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift, bu hafta ikinci bebeklerine Asil Aslan adını vereceklerini açıkladı.

Pelin Akil-Anıl Altan

Pelin Akil ile Anıl Altan’ın çifti ikiz kızları Alin ve Lina’yı kar ile tanıştırdı. Mutlu çift keyifli anlarını Instagram hesaplarından paylaştı. Fotoğraflara çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Volkan Demirel-Zeynep Sever Demirel

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel kızları Yade’nin 6. yaşını kutladı. Bu mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirel, “Beni anne yaptığın gün kutlu olsun” notunu düştü.

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