Güle Güle SBS

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nce 10’uncusu düzenlenen Antalya Sempozyumu’nda, ilköğretim öğrencileri için çok önemli açıklamalarda bulundu.



Hürriyet’e yaptığı açıklamada, daha önce 6 ve 7. sınıflardaki Seviye Belirleme Sınavı’nın kaldırılmasına ek olarak 3-4 yıl içinde 8’inci sınıflar için de kalkacağını söyledi.



Sempozyumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çubukçu, yabancı okullara öğrenci alımıyla ilgili de bilgiler verdi. Özellikle akademik liselerin, yani yükseköğretime hazırlayan okulların hepsinin eğitim kalitesini eşit hale getirip yaygınlaştıracaklarına dikkat çeken Çubukçu, ayrıca sınavla öğrenci kabul etmelerine gerek kalmayacaklarını söyleyip “Yabancı okullar mevcut statülerini kurumlarına özel olarak düzenleyebilir. Zaten birçoğu şu anda da sınavsız öğrenci alabiliyor. Ya da isterse SBS’ye göre alıyor. Biz onların nasıl öğrenci alacaklarını belirlemiyoruz” şeklinde konuştu.

Haydi Kızlar Liseye



Bakan Çubukçu açıklamalarına, ilköğretimi bitiren kızların eğitimlerine devam etmeleri için başlatılan “Haydi Kızlar Liseye” projesinde üniversiteli genç kızlar ve öğretmenlerden oluşacak ikna ekiplerinin ev ev dolaşarak, eğitimin önemini anlatacaklarına da yer verdi.

Özellikle kız çocuklarının okullaşması için 2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" kampanyasının üzerinden geçen kısa süreye rağmen son derece olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Bakan Çubukçu, "Bugün artık ilköğretimde okullaşma oranları yüzde 100’e yaklaşmış, kız ve erkek çouklar arasında okullaşma oranları da yüzde 1’in altına düşmüştür" dedi.

Kız çocuklarının sadece zorunlu olan ilköğretim çağında eğitim görmeleri değil, üniversite ve yükseköğretime geçişte en önemli basamak olan ortaöğretim görmelerinin de çok önemli olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, "Haydi Kızlar Okula projesinin bir devamı olarak kız çocuklarının ortaöğretime erişimlerini desteklemek adına bir kampanya başlatıyoruz. Ortaöğretim zorunlu olmadığı için hem ailelerinin ikna edilmesi, hem de pozitif anlamda maddi olarak desteklenmeleri gerekiyor" diye konuştu.