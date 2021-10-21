Gömlek nasıl ütülenir? Gömlek ütülerken nereden başlanır? Kumaş ve pamuk gömlekler için ütüleme yöntemi..

Gömlek ütülemek en çok zorlanılan ev işlerinden bir tanesidir. Pek çok kişi gömlek ütüleme tekniklerinin neler olduğunu merak etmektedir.

Gömlek Ütülerken Nereden Başlanır?

Ütüleme işlemine gömleğin yaka kısımlarından başlama gerekmektedir. İlk olarak yakanın arka bölümü ütülenir. Daha sonra ön bölümü ütülenir ve en son olarak da yaka iz yerlerinden düzgün bir şekilde katlanarak üstünden ütünün geçirilmesi gerekmektedir.

Gömlek Nasıl Ütülenir?

İlk olarak yakadan başlanır ve sonra gömleğin omuz bölümleri ütü masasına geçirilir ve ütülenir. Sıra kol bölgelerine gelir. Kol uçlarının ilk olarak iç bölümleri sonra dış bölümleri ütülenir. Eğer düzgün bir görünüm elde edilmek isteniyorsa, kol uçlarının içerisine bir havlu yuvarlayıp üstünde hafif bir şekilde ütü gezdirilir. Bu şekilde buhar gücü çok daha etkili kullanılarak düzgün bir görünüm elde edilir. Gömleğin ön yanlarını sırayla masaya geçirilerek ütülenir.

Düğme aralarının da ütülenmesine özen gösterilir. Son olarak gömleğin arka bölümü ütü masasına serilir ve kırışıklık kalmayıncaya kadar ütülenir. Zor ütülenebilen bir kumaş ise ütülenecek olan yere önce biraz sprey püskürtülerek nemlenmesini sağlamanız mümkündür. Özellikle de fırfırlı gömlekler gibi zor olan modellerde ve hassas olan kumaşlarda kuru temizlik hizmeti avantajlıdır.

Gömlek Ütüleme Teknikleri Nelerdir?

Gömlek ütülerken dikkat edilmesi gereken pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere özen gösterildiği takdirde oldukça muntazam bir şekilde gömlek ütüsü yapmak mümkün hale gelmektedir. Muntazam bir şekilde gömlek ütüleme tekniklerinden birkaç tanesi şu şekilde ifade edilmektedir:

Gömlekler mümkünse hafif düzeyde nemli bir vaziyetteyken ütülenmesi tercih edilmelidir. Kuru bir gömlek çok daha zor ütülenmektedir. Böyle bir durumda ütünün su püskürtme niteliğinin kullanılarak gömleğin kumaşı nemlendirebilmektedir.

Gömlek ütüsü içerisinde en belirgin sıkıntı olan hatalı çizgiler veya tam olarak ütülenmeyen alanların önüne geçebilmek için gömleğin her zaman ütü masası üzerinde ütülenmesi gerekmektedir.

Gömleğin yanması veya kumaşının parlama yapması gibi sorunlardan korunmak için muhakkak ütü ayarının kumaş cinsine göre yapılması gerekmektedir. Gömlek kumaşının hassasiyet düzeyine göre ısı ayarı düşürülmelidir. Pamuklu olan kumaşlar için yüksek düzeyde olan ayarlar kullanabilir ancak sentetik olan kumaşların düşük düzeydeki ısıda ütülenmesi gerekmektedir.