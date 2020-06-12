Folik asit nedir? Folik asit değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

İnsan vücudunda çok önemli görevleri bulunan folik asit bazı kişilerde düşük veya yüksek çıkabilmektedir. Bu durum insanlarda bazı rahatsızlıklara neden olur.

Folik asit nedir?

Folik asit suda çözünebilme özelliğine sahip bir asittir. Vücutta hücre üretimi için oldukça önemlidir. Özellikle vücudun yeni hücreler üretebilmesi ve kansere sebep olan dna değişikliğinin önüne geçilmesi gibi görevlere de sahiptir. Bu sebeple folik asit insan vücudu için çok önemlidir. Fakat folik asit bazı durumlarda normal değerlerin üzerinde veya altında çıkabilir. Bu durum kişilerde olumsuz sonuçlar doğurur. Her yaş grubu için folik asit oldukça önemlidir. Fakat hamilelik, ergenlik ve bebeklerde daha önemlidir. Kemik iliklerinde alyuvar ve akyuvar üretilmesi için gerekli olan bu vitamin besin veya ilaç yolu ile desteklemek mümkündür.

Folik asit değeri kaç olmalıdır?

Folik asit değeri özellikle hamilelik döneminde ihtiyacı olandan yüzde 50 daha fazla olmalıdır. Folik asit normal değerler çocuklarda ve yetişkinlerde değişkenlik göstermektedir. Normal değerler şu şekilde açıklanmaktadır:

- Çocuklarda folik asit normal değeri: 3-21 ng/ml

- Yetişkinlerde folik asit normal değeri: 3-17 ng/ml

- Eritrositlerde ise folik asit normal değeri: 110-700 ng/ml

Kişilerdeki bu değerin dengelenmesi çok önemlidir. Özellikle kansızlık tedavisinde folik asit miktarının arttırılması gerekir. Anemi hastalarda günlük 5 mg veya 10 mg folik asit takviyesi yapılır.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Folik asit düşüklüğü normal değerlerin altında olması durumunda konulan bir tanıdır. Folik asit düşüklüğüne neden olan bazı durumlar bulunur. Folik asit düşüklüğü nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Alkol alımının çok yüksek olması

- Meyveleri ve sebzeleri çok pişirerek yemek

- Hemolitik anemi

- Bazı ilaçların tüketilmesi folik asit düşüklüğü nedenlerindendir. Bu ilaçlar fenitoin, sulfasalazin veya trimetoprim sülfametoksazol gibi ilaçlardır.

- Sağlıksız beslenmek. Yeterince sebze ve meyve yememek.

- Böbrek diyalizi

Folik asit yüksekliği ise kişilerde folik asidin normal değerlerin üzerinde çıkması durumudur. Folik asit değerlerinin yüksek çıkması birçok nedene bağlıdır. Folik asit yüksekliğinin sebepleri arasında folik asit içeren sebze ve meyvelerin fazla tüketilmesi bulunmaktadır. Ayrıca bazı kadınlarda doğuştan folik asit yüksek olabilmektedir. Folik asidin yüksek çıkması durumlarda uzman hekimler birçok şey önerir. Özellikle folik asit yönünden zengin sebze ve meyvelerin tüketilmemesi gerekir. Uzman hekimlerin belirttiği diğer bir durum ise folik asidin vücutta dengeli olması gerektiğidir.

Vücutta folik asidin düşüklüğü dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Fakat birçok kişi folik asit eksikliğinin insanlarda ne gibi bir belirti verdiğini bilmemektedir. Folik asit eksikliği belirtileri şunlardır:

- Kişilerde sürekli oluşan yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk ve sinirlilik hali,

- İshal,

- Büyümede yavaşlama olması durumu,

- Kaslarda güçsüzlük,

- Bazı nörolojik belirtiler. Bu belirtiler batma, karıncalanma veya yanma hissi gibi belirtilerdir.

- Depresyon, zihinsel karışıklık, hafızada problemler yaşanması gibi sorunlar,

- Mide bulantısı kusma ve karın ağrısı belirtileri,

- Kilo kaybı ve ishal oluşumu,

- Baş ağrısı ve nefes darlığı belirtilerin başlıcalarıdır.

Bunlar dışında hızlı kalp atışı, hızlı nefes alıp verme, yutma sırasında oluşan ağrı gibi durumlarda nadir görünen belirtiler arasında olmaktadır.