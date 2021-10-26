Ferroli Kombi arıza kodları: Ferroli Kombi hata kodları ve çözümleri

Ferrori kombilerin 20 adet arıza kodu bulunmaktadır.

Ferrori Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Ferrori kombiler teknolojik oldukları için kombide ya da kombiyle alaka bir sıkıntı olduğunda arıza kodları ile oluşan sorunları kullanıcılara aktarmaktadır. Kombinin modeline göre özel kodları da bulunmaktadır. Ferrori kombi arıza kodları;

A01 kodu kombide ateşleme olmadığında çıkmaktadır. Kombi ateşlenmediği için ısıtma işlemi yapamamaktadır. Çözümü için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

A02 kodu kombinin ateşleme sisteminde ya da alevlenme sisteminde hata olduğunu göstermektedir. Düzgün alevlenme olmadığında yeterince ısıtma yapamaz ya da fazla ısınma yapar. Çözümü için teknik servis çağırılmalıdır.

A03 kodu eşanjör koruma sistemi kaynaklanmaktadır. Arızanın çözümü için teknik servis ile irtibata geçilmelidir.

A06 kodu alev eksikliğinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis ile irtibata geçilmelidir.

A41 kodu kombi koruma sensörüne bağlı olmadığında ortaya çıkmaktadır. Çözümü için servisle irtibata geçilmelidir.

F04 kodu baca termostatının bozulmasından ortaya çıkmaktadır. Çözümü değişmesi gerekmektedir bu yüzden teknik servis çağırmalıdır.

F05 kodu prosestan bozulmasından ya da arızalanmasından ortaya çıkmaktadır. Çözümü için servis çağırılmalıdır.

F08 kodu eşanjör aşırı ısınmasından kaynaklanmaktadır. Çözümü için değiştirilmesi gerekmektedir bu nedenle servise başvurulmalıdır.

F10 kodu kalorifer sensörünün bozulmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servisi çağırılmalıdır.

F11 kodu su sensörü bozulduğunda ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis çağırmalıdır.

F14 kodu cihazın emniyet sensörü bozulduğunda ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis çağırılmalıdır.

F34 kodu kombinin beslenmesinden dolayı kaynaklanan bir arızadır. Çözümü için servis çağırılmalıdır.

F35 kodu kombide frekans bozukluğundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Çözümü için servisle irtibata geçilmelidir.

F37 kodu basıncın az olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servisle görüşülmeli ve bilgi alınmalıdır. Sorun hala geçmediyse teknik servis çağırılmalıdır.

F39 kodu kombinin harici sensörünün bozulması sonucunda çıkmaktadır. Çözümü için teknik servisin sensörü değiştirmesi gerekmektedir.

F40 kodu kombinin basıncının yüksek olduğunu göstertmektedir. Çözümü için teknik servisle irtibat kurularak çözüme ulaşılmaktadır.

F42 kodu kombide bulunan sensörlerin farklı okuması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis çağırılmalıdır.

F43 kodu eşanjör korumasının bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis ile irtibata geçilmelidir.

F47 kodu kombi basınç sensörü koruması bağlı olmadığı için ortaya çıkmaktadır. Çözümü için servisle irtibata geçilmelidir.

F50 kodu moduleg bağlı olmadığında çıkmaktadır. Çözümü için teknik servis çağırılmalıdır.