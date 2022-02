Evlerde yangın güvenliği ve alınacak önlemler

Çocuk ve Yaşlı Güvenlik Uzmanı Arzu Birinci'ye göre: Evlerde meydana gelen yangınlar, çocuklarla ilgili yanık vakalarının en önemli sebeplerindendir. Bebekler ve küçük çocuklar, büyük çocuklara göre daha fazla risk altındadırlar. Çünkü daha çabuk panik olup heyecana kapılabilir ve kaçacağına, dolap veya yatağın altına saklanarak kurtulabileceğini düşünürler.

Evlerde meydana gelen yangınların en önemli sebepleri;



1. Hatalı elektrik kablolaması, elektrik kontağı

2. Isıtıcılar

3. Ocak

4. Şömine

5. Sönmemiş sigara, kibrit, çakmak

6. Ateşle oynayan çocuklar



Evlerde yangın 5 dakikadan az sürede evin tümünü kaplayabilir. Evlerdeki eşyalar daha doğal malzemelerden daha çabuk yanan sentetik malzemelere dönüştükçe yangın daha kısa sürede yayılır ve öldürücü zehirli gaz çıkarır. Bunun için yangın anında ne yapacağınızı önceden planlayın. Özellikle bebeğiniz varsa yangın sırasındaki güvenlik önlemlerinin alınması daha da önem kazanır.



Yangın ve haşlanmaları önlemek için alınacak önlemler



1. Yılda en az bir kez tüm aile beraber yangın çıkış planı için pratik yapmalıdır. (Evden yangından çıkarken yere çömelip kapıya veya pencereye dizleri ve elleri üzerinde sürünmeyi öğretilmesi gerektiğini biliyor musunuz?)



2. Yetişkinler çocuğa çıkış yolunu göstermeli, küçük bebek ve yetişkin çocuğu yangın anında nasıl taşıyacağını önceden pratik yapmalıdır. Yangın anında ellerin serbest kalıp kapıları açabilmesi için bebeğin odasında bebeği taşıyabileceğiniz bir taşıyıcı bulundurun.



3. Yangın sonrasında dışarıda nerede konusunda öncesinde pratik yapılmalıdır. Yangın sonrası ev dışında buluşulabilecek iyi aydınlatılmış, güvenli bir buluşma noktası belirlenmelidir. Sokak lambası önü gibi.

4. Çakmak, kibrit, yanmış sigaraları ve kül tablalarını bebeğinizin ulaşamayacağı şekilde kaldırılmalıdır. Yatak ve çevresinde sigara içilmediğinden emin olun.

5. Elektrik kesilmelerine karşı mum yerine fener bulundurulmalıdır.



6. Soyulmuş, yıpranmış kabloları yenisiyle değiştirilmelidir.



7. Şömineniz varsa, alev ve ateşin dışarı çıkmasını önlemek için koruyucu panel kullanılmalı, şöminenin bacasının temizliği de düzenli olarak yaptırılmalıdır.



8. Eskiyen, kırılan elektrik prizleri değiştirilmeli, prizler ve uzatma kablolarına kaldırabileceği kadar voltaj kullanılmadır.



9. Evde mümkün olduğunca benzin, gaz yağı vb. tutuşabilecek sıvıları bulundurmayın. Eğer bulunduruluyorsa sıkıca kilitli kapaklı şişelerde saklayıp, üzerine "yanıcı" diye uyarı işareti yazılmalı ve ısıtıcılardan uzak bir yerde tutulmalıdır.



10. Duman alarmlarını uygun bir şekilde evinize yerleştirin. (Tavsiye edilen yerler girişteki tavan, yatak odasının dışındaki koridora, her katın tavanına, tavan arasına ve bodrum katına yerleştirebilirsiniz. Eğer yatak odalarının kapısını kapatıyorsanız her yatak odasının içine bir adet alarm konulmalıdır. Alarmların çalıştığını periyodik aralıklarla-her ay test düğmesine basarak kontrol edin. Pilleri yılda bir kez değiştirin ve uzun ömürlü lityum pil kullanın.

11. Yangında gaz algılaması için karbonmonoksit alarmı alın. Karbonmonoksit (CO) ,renksiz, kokusuz bir gaz olup özellikle şofben, ocak, gazlı fırın veya ocaktan çıkan gazın düşük seviyesi bile çocuklar için öldürücüdür. Karbonmonoksit alarmı gaz tehlikeli seviyeye geldiğinde uyarıcıdır. Gazlı ocak, fırın, gaz kaynağının bulunduğu mekânlara da birer tane koyun. Pille devreye giren modeller tercih edilmelidir. Pillerin yılda bir kez değiştirilmesi ayda bir kez de alarmların test edilmesi gerekmektedir.



12. Karbonmonoksit zehirlenmesinde nefes almakta zorluk, zihin karışıklığı, baş dönmesi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi belirtiler gösterdiğinde acilen doktora başvurunuz.



13. Eğer karbonmonoksit alarmınız çalarsa durdurma düğmesine basın, patlamaya neden olabileceğinden, elektrik düğmelerini kullanmayın, pencereleri açıp mekânı havalandırın ve acil doğalgaz ihbar telefonu 187'yi arayın. Doğalgaz görevlileri gelene kadar açık pencereden uzaklaşmayın.



14. Dedektörlerin nasıl test edileceğini, ne şekilde alarma vereceğini ve nasıl kullanılacağı evdeki tüm kişilere öğretilmelidir.



15. Yangın detektörlerin, havalandırma, ısıtma, soğutma elemanlarının yakınında olmayan tavana monte edilmelidir.



16. Yangın söndürücüleri A-B-C tipi -evlerdeki birçok yangın tipini söndürecek şekilde(ahşap, kâğıt, plastik, gaz, benzin vb. yanıcı sıvılar ile elektrik kaynaklı yangınlara karşı) olanlardan seçilmeli, her katta bir adet olacak şekilde ayrıca mutfak, garaj ve ısıtıcıların olduğu mekânlarda da olacak şekilde bulundurulmalıdır.



17. Yangın söndürücüyü ne zaman ve nasıl kullanacağınızı öğrenin.



18. Yangın söndürücünüzü üzerindeki son kullanım tarihinden önce tekrar doldurtun ve 10 yıla bir tümüyle değiştirin.

19. Bebeğinizin giysilerinin kolay alev almayan cinsten olanlar tercih edilmelidir.



20. Portatif ısıtıcıların güvenli yerde bulunduğundan emin olun. Isıtıcıların perde, mobilya ve tutuşabilecek her türlü eşyadan en az 100 cm. uzakta olduğundan emin olun. Isıtıcıları çalışır halde gözetimsiz bırakılmamalıdır. Isıtıcıların devrilip düştüğünde otomatik olarak kapanan modellerini tercih edin.



21. Şalter kutusunun yerini ve sigortanın nasıl kapatılması gerektiğini evdeki herkes biliyor mu?



22. Çocuğun musluk suyundan haşlanmaması için su sıcaklık ayarının 49 dereceden düşük olması gerektiğini biliyor musunuz?



23. Sıcak kahve fincanlarını çocuğun ulaşamayacağı şekilde tutuyor musunuz?



24. Bebeğin biberonlarının mikrodalga fırında ısıtılmaması gerektiğini biliyor musunuz?



25. Perde, mobilya, halı gibi eşyaları; çabuk tutuşan, sentetik olmayan malzemelerden mi seçiyorsunuz?



26. Yemek pişirilirken, çocuğunuzun ocağın çevresinde- yakınında olmadığından emin olun. Ocaktan tencere ve tavanın sapından çekip düşürmesini, ocağa ulaşmasını önlemek için ocak bariyeri kullanın.



27. Ocağın çevresinde yakınında havlu, tencere tutamağı, perde vb. tutuşabilecek eşyaların olmadığından emin olun.



28. Çocuğun sıcak fırının camına ulaşıp yanmasını önlemek için fırın önü koruyucu bariyeri kullanın, fırının kapağını açmaması için fırın kilidi kullanın.



29. Musluktan akan sıcak sudan çocuğun yanmaması için mümkünse sıcak su seviyesini düşük seviyede(49 derecede) sabitleyin, batarya koruyucusu kullanın.



30. Tüm radyatör peteklerinin, borularını da kapsayacak şekilde koruyucu ile kapatılmış olduğundan emin olun.



31. Çocuğunuzla birlikte itfaiyeyi ziyaret edin ve nasıl çalıştığını öğretin.



32. Çocuğunuza temel ilkyardım bilgisini öğretin.

33. Evden en kısa zamanda dışarı çıkılmalı eğer çıkılamıyorsa, itfaiye gelene kadar penceresi olan bir odada kapısı kapatılıp, altındaki açıklıkta ıslak bez, battaniye vb. ile kapatılıp beklenmelidir. Kapı asla kilitlenmemelidir. Pencere ancak havasız kalındığında açılıp, hemen kapatılmalıdır. Havalandırmak odayı daha dumanlı hale getirebilir.



34. Yangın sonrasında merdivenleri kullanın. Asla asansörü kullanmayın. Asansör yangın katında durabilir veya katlar arasında kalabilir.



35. Şalter kutusunun yerini ve kapatılması öğrenilmelidir.



Yangın Sırasında Yapılacaklar;

1. 110 numaralı yangın ihbar numarasını arayın.



2. Ne büyüklükte bir yangın olursa olsun kişiler evi en kısa zamanda terk etmelidirler.



3. Kesinlikle yanan eve geri dönülmemelidir.



4. Yangın tüpünü, yangın en fazla bir çöp kovası büyüklüğünde ise kullanın ve kullanmadan önce evdeki herkesin dışarıya çıktığından emin olun.



5. Yangın söndürücünün kullanımı; Sırtınızı çıkış doğru verecek şekilde gerektiğinde kaçabilecek şekilde tutun. Tüpün pimini çekin alev kaynağına 150 cm uzaktan ve yangının çıkış kaynağına doğru tutup soldan sağa doğru püskürtün.



6. Elektrik yangınları asla suyla söndürülmeye çalışılmamalıdır.



7. Çocuğunuzu yangın durumunda itfaiyeyi arayıp, isim ve adres bildirmesini öğretin.



8. Çocuğunuzu elbiselerinin yanıp tutuşması durumunda koşmadan durup-yere yatıp- dönmesini ve bu arada da yüzün alevden korumasını öğretin.



9. Çocuğunuza yangın sırasında sizin onu rahat bulabilmeniz için dolaba veya yatağın altı gibi yerlere saklanmamasını öğretin.



10. Tava-tenceredeki kızgın yağın tutuşması durumunda üzerine kapak kapatıp, oksijeni kesin ve ocağın altını kapatın. Ayın şekilde fırının içinin yanması durumunda kapağı kapatın ve fırının düğmesinden kapatın.



11. Elektrik şalteri kapatılmalıdır.