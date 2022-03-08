Evdeki malzemelerle bitki bakımı nasıl yapılır?

Yapılan araştırmalara göre iç mekan bitkileri, ruh halinizi olumlu yönde etkilerken konsantrasyonunuzu ve yaratıcılığınızı arttırır. İş ve evdeki sorumlulukların, dış etkenlerin neden olduğu stresi azaltır. Küçük bir tohumdan dala, yapraktan koca bir bitkiye dönüşürken, bir canlının büyüme sürecine ortak olduğunuz için anda kalmanıza yardımcı olur, huzur ve mutluluk sağlar.

Ayrıca, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışmalarına göre, evinize yerleştirdiğiniz bu güzel bitkiler, etkili ve doğal bir şekilde havayı temizleyerek sağlıklı bir ortam sunar.

Hem zihinsel hem fiziksel fayda sağlayan bitkilerin, doğru şekilde büyümeleri ve uzun süre canlı kalmaları için özen göstererek bakım yapmak gerekir. Bitki bakımı için çok para harcamaya, şifayı ilaçlarda aramaya gerek yok. Evde her zaman bulunan birkaç malzemeyle bitki bakımı yapabilir, canlı kalmalarını sağlayabilirsiniz. Peki, evdeki hangi malzemelerle bitki bakımı yapılabilir? Yazının devamına ve açıklayıcı videoya Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.





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