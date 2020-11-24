MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler
GeriNasıl Yapılır? Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler
Abone Olgoogle-news

Küçük şeyler, her zaman büyük fark yaratır. Özellikle ev düzeni söz konusu olduğunda! Gün içinde koşuştururken, başka bir şeyle meşgul olunduğunda veya yorgun hissedildiğinde evde dağınıklar olur. Bu durumu kontrol almanın yolu ise karışıklığın olduğu noktaları toparlamak... Böylece işleri daha kolay hale getirebilirsiniz.

Her gün evinizde oluşan dağınıklığı azaltmak zor değil ve bunu yapmak da fazla zaman almayacak. Bu küçük ipuçlarıyla kısa zamanda büyük bir fark yaratabilirsiniz. İşte öneriler...

Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler


- Kalan yemekler

Akşam yemeği veya herhangi bir öğünden kalan yemekleri buzdolabına yerleştirin. Ayrıca kalan yemekleri de içeren haftalık bir yemek planı oluşturun. Örneğin Pazartesi günü fırında tavuk yemeği hazırladınız ve bir miktar kaldı. Salı günü de makarna yaparak, önceki günden kalan tavukla birlikte tüketebilirsiniz. Ayrıca kalan yemekleri unutmamak için rafın ön kısımlarına yerleştirebilirsiniz.

- Günlük eşyalar

Anahtar, güneş gözlüğü veya kulaklık gibi her gün kullanılan eşyaların muhafaza edilebileceği bir yer mutlaka olmalı. Bu şekilde eve döndüğünüz zaman bu eşyaları ait oldukları yere koyup, daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Bunun için duvara asılabilen anahtarlık, veya kapaksız bir sepet işinizi görebilir.

Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler

- Mutfak tezgahı

Mutfak tezgahı ve lavabonun dağılmasını önlemek için bulaşıkları biriktirmeden bulaşık makinesine yerleştirebilirsiniz. Dolduğunda da çok bekletmeden çalıştırın. Böylece makinedeki bulaşıkların temiz mi yoksa kirli mi olduğunu tahmin etmeye de gerek kalmaz.

- Kapı önündeki ayakkabılar

Eve ulaşılınca yapılan ilk şey ayakkabıları çıkarmaktır. Ancak bir süre sonra kapının önünde bir ayakkabı yığınıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için de evde herkes için ayrı bir sepet veya uygun bir kutu belirlemek dağınıklığı giderebilir.

- Biriken giysiler

Tüm giysiler katlanıp dolaba yerleştirilmediği sürece düzen olabileceğini düşünmeyin. Kıyafetleri, çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra sepette bırakmayın. Eğer uzun süre bırakılırsa, sonunda elinizde kırışmış bir giysiler olabilir. Ayrıca her şeyi bir yere koymakta zorlanıyorsanız, bazılarını ayırmanın zamanı gelmiş olabilir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle