Evdeki dağınıklığı azaltmak için pratik öneriler

Her gün evinizde oluşan dağınıklığı azaltmak zor değil ve bunu yapmak da fazla zaman almayacak. Bu küçük ipuçlarıyla kısa zamanda büyük bir fark yaratabilirsiniz. İşte öneriler...





- Kalan yemekler

Akşam yemeği veya herhangi bir öğünden kalan yemekleri buzdolabına yerleştirin. Ayrıca kalan yemekleri de içeren haftalık bir yemek planı oluşturun. Örneğin Pazartesi günü fırında tavuk yemeği hazırladınız ve bir miktar kaldı. Salı günü de makarna yaparak, önceki günden kalan tavukla birlikte tüketebilirsiniz. Ayrıca kalan yemekleri unutmamak için rafın ön kısımlarına yerleştirebilirsiniz.

- Günlük eşyalar

Anahtar, güneş gözlüğü veya kulaklık gibi her gün kullanılan eşyaların muhafaza edilebileceği bir yer mutlaka olmalı. Bu şekilde eve döndüğünüz zaman bu eşyaları ait oldukları yere koyup, daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Bunun için duvara asılabilen anahtarlık, veya kapaksız bir sepet işinizi görebilir.

- Mutfak tezgahı

Mutfak tezgahı ve lavabonun dağılmasını önlemek için bulaşıkları biriktirmeden bulaşık makinesine yerleştirebilirsiniz. Dolduğunda da çok bekletmeden çalıştırın. Böylece makinedeki bulaşıkların temiz mi yoksa kirli mi olduğunu tahmin etmeye de gerek kalmaz.

- Kapı önündeki ayakkabılar

Eve ulaşılınca yapılan ilk şey ayakkabıları çıkarmaktır. Ancak bir süre sonra kapının önünde bir ayakkabı yığınıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için de evde herkes için ayrı bir sepet veya uygun bir kutu belirlemek dağınıklığı giderebilir.

- Biriken giysiler

Tüm giysiler katlanıp dolaba yerleştirilmediği sürece düzen olabileceğini düşünmeyin. Kıyafetleri, çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra sepette bırakmayın. Eğer uzun süre bırakılırsa, sonunda elinizde kırışmış bir giysiler olabilir. Ayrıca her şeyi bir yere koymakta zorlanıyorsanız, bazılarını ayırmanın zamanı gelmiş olabilir.