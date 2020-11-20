Evde ultrason işlemleri deneyimli radyoloji hekimleri tarafından yapılmalı

Evde ultrason ile özellikle yatağa bağımlı hastalardaki kronik hastalıklar, omurilik yaralanmaları, felç, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar, kalça, diz, kol kırıkları gibi ortopedik hastalıklar, kalp hastalıkları, kanser tedavileri vb. hastalıklarda hastaların herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmelerine gerek kalmadan kontrollerinin yapılabilmesini sağlamaktadır.

Evde ultrason işlemleri deneyimli radyoloji hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Tedavisine evde devam etmek durumunda kalan hastalar doktor tarafından belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda evde ultrason hizmeti isteyebilir. Hastanın yerinden kaldırılmasının riskli olduğu durumlarda yakınlarının bir sağlık kurumuna götürmeleri mümkün olmayabilir. Hastanın ve ailenin gerekli koşulları sağlayabilmesi durumunda evde ultrason çekimi hizmeti için ilgili sağlık kurumlarından destek alınabilir.

Evde ultrason ile yapılan uygulamalar

Evde ultrason taşınabilir özel bir cihazla gerçekleştirilir. Cihazın bağlantıları yapıldıktan sonra hastanın ihtiyacına göre evde ultrason ile yapılabilen uygulamalar temel ultrason tetkikleridir. Taşınabilir özel ultrason cihazı ile hastanın evine gidilerek yatağında tüm abdomen, böbrek, meme, tiroid, karaciğer, üriner, pelvik, boyun gibi tüm ultrason tetkikleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra evde ultrason sistemi sadece yatalak ve kliniğe gelebilmesi riskli hastalar için uygun bir uygulamadır.

Evde ultrason çekimi nasıl yapılır?

Taşınabilir ultrason cihazının bağlantıları yapıldıktan sonra hastanın ihtiyacına göre radyoloji uzmanı ilgili bölgenin ultrasonunun çeker. Ultrason çekiminde bölgeye kayganlaştırıcı özel bir jel sürülerek prob aleti yardımıyla taramaları yapılır. Kaydedilen görüntüler bir saat içinde hastaya ve doktora iletilir. Ultrason çekiminin sonuçları hastanın doktoru tarafından değerlendirilir.

Evde ultrason hizmetinde kullanılan mobil ultrason cihazı kliniklerde kullanılan ultrason cihazlarındaki optimum özelliklere sahip olup doppler ultrason da yapılabilmektedir.