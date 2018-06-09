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Evde turşu nasıl yapılır?

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Evde turşu nasıl yapılır?
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Birçok yemeğin tamamlayıcısı, sağlık için faydalı ve limonla mı sirkeyle mi yapılır tartışmalarının başrolü lezzetli turşuları evinizde de yapmanız mümkün. İşte evde turşu yapmanın püf noktaları:

  • Önce kullanılacak sebzeleri/meyveleri ayıklayıp temizleyin ve istenilen şekilde parçalara ayırın.

Evde turşu nasıl yapılır

  •  Turşu kuracağınız kaba, yıkadığınız sebzeleri/meyveleri kat kat dizin. Sebzelerin/meyvelerin aralarına temizlenip ikiye bölünmüş sarımsakları yerleştirin.
  •  Üst kısma -mevsimine göre- kereviz yaprağı, maydanoz veya dereotundan istediğinizi yerleştirin.
  •  Büyük bir limonun kabuğunu soyup dilimleyin ve en üste tek tek onları da yerleştirin.
  •  Ayrı bir kapta yarım su bardağı kaya tuzunu, bir su bardağı sirkeyi ve beş litrelik kabı dolduracak kadar suyu karıştırın.

Evde turşu nasıl yapılır

  •  Hazırladığınız karışımı, turşu kabının içine dökün ve kabın ağzını sıkıca kapatın.
  • Daha da lezzetli turşular yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalarını da atlamamak gerekiyor.

İşte turşu yapmanın püf noktaları:

  •  Turşu yapılacak kabın kapağının sıkı kapatılması ve turşu olana kadar hava almaması önemli bir ayrıntı. Fakat, zamanla turşunun suyunda bir azalma olursa, turşu kabının kapağını açıp içine su ilave edin.

Evde turşu nasıl yapılır

  •  Turşunun olması için beklenen sürede turşu üstünde beyaz tabaka oluşabilir. (Fazla tuz ve fazla sıcaklık nedeniyle). Oluşan beyaz tabaka hemen temizlenmelidir.
  •  Turşu yapılacak meyve/sebze taze ve zedelenmemiş olmalıdır.
  •  Turşu yapılacak malzemeler ve kullanılacak kap çok iyi yıkanıp temizlenmelidir.

Evde turşu nasıl yapılır

  •  Turşu yapılacak karışımda mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. (Erken yumuşama olmaması için)
  •  Turşu yapılacak kap cam olarak tercih edilmelidir ki kanserojen madde geçişi olmasın.
  •  Turşu yaparken domates, salatalık, havuç vs. gibi sert meyve/sebzeler kullanacaksanız çatal ya da bıçak yardımıyla sebze ve meyveler üstünde hafif delikler açın ki daha çabuk olgunlaşsınlar.

Evde turşu nasıl yapılır

  •  Eğer turşunun çabuk olmasını istiyorsanız turşu kabının dibine bir avuç nohut atın.
  •  Turşu kabını serin ve kuru bir yerde iki üç hafta kadar bekletin.
  •  Turşunuzu açtıktan sonra buzdolabında saklayın.

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