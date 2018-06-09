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Evde turşu nasıl yapılır?
Birçok yemeğin tamamlayıcısı, sağlık için faydalı ve limonla mı sirkeyle mi yapılır tartışmalarının başrolü lezzetli turşuları evinizde de yapmanız mümkün. İşte evde turşu yapmanın püf noktaları:
- Önce kullanılacak sebzeleri/meyveleri ayıklayıp temizleyin ve istenilen şekilde parçalara ayırın.
- Turşu kuracağınız kaba, yıkadığınız sebzeleri/meyveleri kat kat dizin. Sebzelerin/meyvelerin aralarına temizlenip ikiye bölünmüş sarımsakları yerleştirin.
- Üst kısma -mevsimine göre- kereviz yaprağı, maydanoz veya dereotundan istediğinizi yerleştirin.
- Büyük bir limonun kabuğunu soyup dilimleyin ve en üste tek tek onları da yerleştirin.
- Ayrı bir kapta yarım su bardağı kaya tuzunu, bir su bardağı sirkeyi ve beş litrelik kabı dolduracak kadar suyu karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı, turşu kabının içine dökün ve kabın ağzını sıkıca kapatın.
- Daha da lezzetli turşular yapmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalarını da atlamamak gerekiyor.
İşte turşu yapmanın püf noktaları:
- Turşu yapılacak kabın kapağının sıkı kapatılması ve turşu olana kadar hava almaması önemli bir ayrıntı. Fakat, zamanla turşunun suyunda bir azalma olursa, turşu kabının kapağını açıp içine su ilave edin.
- Turşunun olması için beklenen sürede turşu üstünde beyaz tabaka oluşabilir. (Fazla tuz ve fazla sıcaklık nedeniyle). Oluşan beyaz tabaka hemen temizlenmelidir.
- Turşu yapılacak meyve/sebze taze ve zedelenmemiş olmalıdır.
- Turşu yapılacak malzemeler ve kullanılacak kap çok iyi yıkanıp temizlenmelidir.
- Turşu yapılacak karışımda mutlaka kaya tuzu kullanılmalıdır. (Erken yumuşama olmaması için)
- Turşu yapılacak kap cam olarak tercih edilmelidir ki kanserojen madde geçişi olmasın.
- Turşu yaparken domates, salatalık, havuç vs. gibi sert meyve/sebzeler kullanacaksanız çatal ya da bıçak yardımıyla sebze ve meyveler üstünde hafif delikler açın ki daha çabuk olgunlaşsınlar.
- Eğer turşunun çabuk olmasını istiyorsanız turşu kabının dibine bir avuç nohut atın.
- Turşu kabını serin ve kuru bir yerde iki üç hafta kadar bekletin.
- Turşunuzu açtıktan sonra buzdolabında saklayın.
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