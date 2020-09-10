Evde ortanca çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Ortancalar, rengarenk ve hoş görünümleriyle evlerinize bambaşka bir görünüm katabilirler. Peki bu güzel çiçeğin bakımı nasıl yapılır? Evde ortanca bakımında nelere dikkat edilmeli? İşte püf noktaları...
Ortancalar kendi renginden farklı bir renge geçiş yapabilen çiçeklerdir. Bu yüzden yetiştirmesi de oldukça keyifli. Gelin ortanca bakımıyla ilgili detayları birlikte inceleyelim.
- Ortancaların sağlık yetişmesi için doğru yere dikmek oldukça önemli. Ayrıca ışıklı ortamları sevdikleri için de aydınlık bir yerde olmalılar.
- Sabah ve akşam güneşini almaları güzel yetişmelerine yardımcı olur. Ancak, gereğinden fazla da güneş ışığı almaları yapraklarına zarar verebilir.
- Suyu çok seven ortancaların büyüyüp çiçek açmalarını sağlamak için her gün sulamaya dikkat edin.
- Toprak seçimi de çiçeğinizin renkli çiçek açmasını etkiler. Yani topraktaki ph değeri çiçeğinizin rengini değiştirebilir. Böylece farklı renklerde ortancanız olabilir.
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