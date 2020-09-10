Evde ortanca çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Ortancalar kendi renginden farklı bir renge geçiş yapabilen çiçeklerdir. Bu yüzden yetiştirmesi de oldukça keyifli. Gelin ortanca bakımıyla ilgili detayları birlikte inceleyelim.

- Ortancaların sağlık yetişmesi için doğru yere dikmek oldukça önemli. Ayrıca ışıklı ortamları sevdikleri için de aydınlık bir yerde olmalılar.

- Sabah ve akşam güneşini almaları güzel yetişmelerine yardımcı olur. Ancak, gereğinden fazla da güneş ışığı almaları yapraklarına zarar verebilir.

- Suyu çok seven ortancaların büyüyüp çiçek açmalarını sağlamak için her gün sulamaya dikkat edin.

- Toprak seçimi de çiçeğinizin renkli çiçek açmasını etkiler. Yani topraktaki ph değeri çiçeğinizin rengini değiştirebilir. Böylece farklı renklerde ortancanız olabilir.