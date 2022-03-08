Eski tabaklardan duvar süsü nasıl yapılır?
Severek aldığınız o tabak takımınızın çoğu kırılmış, zaman içinde birkaç parçası kaybolmuş olabilir ya da kenarı hafif çatlamış, makinede yıkarken rengi değişmiş, çizikler oluşmuş olabilir. Peki, tüm bu nedenler bu tabakları atmanız için bir sebep mi?
Hayır, değil! Birkaç malzeme ile eski tabaklarınızı şık bir duvar süsüne dönüştürebilir, sevdiğiniz tabakları bir ömür saklayabilirsiniz.
Malzemeler:
Temiz bir bez
Eski tabaklar
Fırçalar
Dilediğiniz renkte akrilik boyalar
Tabak asma aparatı
Malzemelerinizi hazırladıysanız kollarınızı sıvayın. Eski tabaklar nasıl dönüştürülür? Eski tabaklardan duvar süsü nasıl yapılır? Tabak nasıl boyanır? Tabak nasıl duvara asılır? Yazının devamına ve açıklayıcı videoya Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.
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