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Temiz Sözlük
Haber Giriş: 08.03.2022 - 11:42 | Son Güncelleme:

Eski tabaklardan duvar süsü nasıl yapılır?

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Eski tabaklardan duvar süsü nasıl yapılır?

Severek aldığınız o tabak takımınızın çoğu kırılmış, zaman içinde birkaç parçası kaybolmuş olabilir ya da kenarı hafif çatlamış, makinede yıkarken rengi değişmiş, çizikler oluşmuş olabilir. Peki, tüm bu nedenler bu tabakları atmanız için bir sebep mi?

Hayır, değil! Birkaç malzeme ile eski tabaklarınızı şık bir duvar süsüne dönüştürebilir, sevdiğiniz tabakları bir ömür saklayabilirsiniz.

Malzemeler:

Temiz bir bez

Eski tabaklar

Fırçalar

Dilediğiniz renkte akrilik boyalar

Tabak asma aparatı

Malzemelerinizi hazırladıysanız kollarınızı sıvayın. Eski tabaklar nasıl dönüştürülür? Eski tabaklardan duvar süsü nasıl yapılır? Tabak nasıl boyanır? Tabak nasıl duvara asılır? Yazının devamına ve açıklayıcı videoya Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

  

 

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