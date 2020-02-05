Tüp bebek otizm riskini arttırır mı?

Tüp bebek otizm riskini arttırmıyor!

“Tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu, halk arasındaki bir yanılgıdan ibaret. Yapılan araştırmalarda otizm ve tüp bebek konusunda herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. Sadece otizm bazlı değil, tüp bebek olarak veya doğal yollarla dünyaya gelmiş bebekler arasında sağlık açısından herhangi bir fark yok. Tüp bebek tedavisinin doğacak bebekte görülebilecek herhangi bir hastalıkla veya sağlık sorunuyla ilişkisi bulunmuyor. Aksine tüp bebek yöntemi ile doğan çocuklarda genetik hastalıklara ve anne adayı açısından da hamilelik süresince karşılan hastalıklara çok daha az rastlanıyor. Bunun ilk sebebi tüp bebek için sağlıklı embriyoların seçilmesi ve bu süreçte anne adayının çok daha sık doktor kontrolünde olması sayılabilir. Sonuç olarak tüp bebek ne otizm ne de başka hastalıkların riskini arttırmaz.

Hamilelik ve doğum sonrası süreç tamamen aynı!

Doğal yollarla dünyaya gelmiş bir bebek ile tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelmiş bir bebek arasında hiçbir fark bulunmuyor. Tek fark gebelik sağlanana kadarki süreçte. Bundan sonra hamilelik dönemi de, doğum ve doğum sonrası süreç de iki durum için tamamen aynı ilerliyor. Dolayısıyla tüp bebek ile otizm arasında da bir bağlantı bulunmuyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, belirli hastalıkların tüp bebek tedavisi ile ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:

Ne otizm ne de başka sağlık sorunlarına neden olur

Tüp bebek veya doğal bebek diye bir ayrım diye bir şey sağlık olarak kesinlikle yok. Tüp bebek de doğal yollarla dünyaya gelmiş bebek de gebelik sağlandıktan sonra aynı süreçten geçer. Doğum sonrası da bir fark görülmez. Yani ne otizm ne de başka sağlık sorunları ile tüp bebek tedavisinin ilişkili olmadığını tekrar belirtmeliyim.”