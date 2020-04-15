Karantina günlerinde sürekli yemek yiyenler burada mı?

Birçok kaynaktan bağışıklığınızı güçlendirmek ve doğru beslenmek için neleri tüketip neleri tüketmemeniz gerektiği hakkında makaleler okuyabilir, evde uygulayabileceğiniz egzersizleri belirleyebilirsiniz. Ancak bunları uygulama gücünü kendinizde bulabilmeniz için öncelikle endişenizin kaynağına inmeniz gerekir.



Kaynağına inmediğiniz hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bu dönemde fazla yeme isteğinizin asıl sebebinin; açlık değil de stres olduğunu kabul etmenize rağmen enerjiniz bir noktada tıkanıyorsa, nerede özgürce aktığını düşünün. Zihninizi dinlendirmek ve iç huzurunuzu yakalamak için fırsatlar yaratın.



Farkındalıklarınızı hislerinize odaklanarak arttırıp, endişelerinizden kurtulmak ve yanlış bulduğunuz düşünceleri şekillendirmek için iki tip egzersiz uygulayabilirsiniz.



Düşünce şeklini değiştirmek için harekete geçmenin tam zamanı



Elinize kâğıt kalem alıp, aşağıdaki soruları yanıtlayın. Cevaplarınızı mümkün olduğunca uzun tutmaya, düşüncelerinizi detaylandırarak kâğıda dökmeye gayret edin. Lütfen, mantıklı olan cevapları bulmaya çalışarak değil, ruhsal açıdan hissettiklerinizle ilgilenerek ilerleyin.

- Kilo aldıkça kendimi suçlu hissediyor muyum? Cevabınız evet ise neden?



- Yemek yemeyi oyalanma aracı gibi mi görüyorum? Cevabınız evet ise neden?

- Karantina günleri boyunca hobilerime vakit ayırabiliyor muyum? Cevabınız hayır ise neden?

- Koronavirüsü düşman olarak mı görüyorum, eğitmen olarak mı? Neden?

- Karantina döneminin bana kazandırdığı şeyler oldu mu? Olduysa bunlar neler?

- Karantina bittikten sonra hayatımda nasıl değişiklikler olacak?

- Tekrar eskisi kadar özgür olacağıma inanıyor muyum? Cevabınız hayır ise neden?



Eğer bu sorulara verdiğiniz yanıtlar karamsar bir tablo çiziyor ise yaşadığınız farkındalıkla, düşüncelerinizi şekillendirmek için neler yapabileceğinize yoğunlaşın. Bilimsel araştırmalar, ruhsal durumunun kötü olduğunu sıklıkla dile getiren kişilerin ölüm riskinin diğer insanlara göre yedi kat fazla olduğunu ortaya koyuyor. O halde karantina dönemi, düşünce şeklinizi değiştirmek için harekete geçmenizin tam zamanı. Örneğin karın bölgenizdeki aşırı yağlanma sizi psikolojik açıdan rahatsız ediyorsa, fotoğraf çekilirken karnınızı içeri çekmeye çalışıyorsanız ve kendinizi yeterince çekici hissetmiyorsanız, bedensel kusurlarınıza saygıyla yaklaşmayı beceremiyorsunuz demektir.

Düşünce gücüyle hislerinizi yönetebilirsiniz



Kendinizle baş başa kalabileceğiniz, sessiz bir ortama geçerek uzanın. Dilerseniz meditasyon müziklerini de açabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi nefesinizde toplayın. Nefes alışverişleriniz boyunca yükselip alçalan göğüs kafesinize odaklanın.



Şimdi karın bölgenize dokunmadan, sadece düşünce gücünüzle karnınızı hissetmeye çalışın. Bunun dışında kalan tüm düşüncelerinizi zihninizden uzaklaştırın, süpürün. Karnınızın giderek ısındığını hayal edin. Bir şöminenin veya elektrikli bir ısıtıcının sadece bu bölgeye ısı verdiğini düşünün. Terlemeye başladığınızı, hatta ısıdan rahatsızlık duyduğunuzu düşleyin.

Bunu yaklaşık dört-beş dakika kadar devam ettirdikten sonra karın bölgenizin soğumaya başladığını ve âdeta üzerinde buz kütlesi varmışçasına gitgide soğuduğunu hayal edin. Bunu da aynı süre boyunca tekrarladıktan sonra gözlerinizi açın ve dikkatinizi yeniden nefes alışverişlerinizde toplayın.



Bu egzersiz size düşünce gücünüzle hislerinizi nasıl yönetebildiğinizi gösterir. Uygulamayı karın yerine kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir başka bölgenizle de deneyebilirsiniz.



Sağlığınızı olumsuz yönde etkileyen hisleri değiştirebilme gücünü içinizde taşıdığınızı farkına varın. Fazla kilolarınızdan kurtulmaya başlayınca moralinizin nasıl yükseleceğini aklınıza getirin ve öncelikle ruhunuzun ihtiyaçlarına kulak verin.



Yazı: Yaşam Koçu Demet Baykal