Balgam neden olur ve nasıl geçer? Balgama ne iyi gelir?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

Vücut dokuları bakımından üretilen, kaygan, normal ve lifli bir yapısı olan balgam, vücut fonksiyonları konusunda önemli bir rol üstlenir. Hayati organların kurumasını engelleyen balgam, nemlendirici ve koruyucu bir tabaka şeklinde tanımlanabilir. Vücut gün içerisinde yaklaşık 1 ile 1.5 litre balgam üretmektedir.

Balgam Neden Olur?

Akciğerler hasar gördüklerinde, aşırı derecede balgam üretir. Yeni doğanlarda balgam oluşmasına sık sık rastlanır. Bebeklerin akciğerleri ve solunum yolları tam şekilde gelişmediğinden, oldukça kolay şekilde yabancı maddelere, tozlara ve mikroplara maruz kalıp tahriş olur. Birikmiş olan mikroplar; genizde balgam birikmesine, burun tıkanmasına ve solunum yollarının tahriş olmasına sebep olarak balgamlı öksürüğü meydana getirir. Balgamın neden olduğu bazı hastalıklar;

Kistik Fibrozis: Genel olarak gençlerde ve çocuklarda görülen hastalık genetik olup akciğerlerde balgamın artmasına sebep olur.

Konjestif Kalp Yetmezliği: Kalbin kan pompalamasında yetersizlik olan bu hastalıkta da balgam artışı görülür.

Astım: Astım hastalarının solunum sistemi, alerjenlere ve çevre kirliliğine karşı çok hassastır. Bu durum solunum yollarının basit bir şekilde iltihap kapmasına ve balgam artışına sebep olur.

Pnömokonyoz: Meslek rahatsızlığı şeklinde kabul edilen hastalıkta, akciğerlerde toz birikmesi sebebiyle doku hasarı gelişerek balgam oluşur.

Akciğer Apsesi: Akciğerde irin ile dolu oyuğu oluşturan enfeksiyon rahatsızlığında balgam ortaya çıkar.

Akciğer Mantarı: Solunum sistemine yerleşmiş olan mantar tohumları sebebi ile oluşan hastalıkta en önemli bulgu balgam şeklindedir.

Pulmoner Emboli: Akciğerlerdeki damar tıkanıklığına bağlı şekilde oluşan balgam kanlı olup tehlikeye sahip olabilir.

Akciğer Kanseri: Çok fazla balgam ve yoğun öksürükle beraber belirti gösteren akciğer kanserine, kilo kaybı ve yorgunluk da eşlik etmektedir.

Bu rahatsızlıkların dışında ek şekilde bronşiolit, zatürre, bronşektazi ve KOAH gibi alt solunum yolunda balgam ortaya çıkabilir.

Balgam Nasıl Geçer?

Solunum sisteminin doğal bileşeni olan balgam, günlük yaşamı etkileyecek seviyede arttığı zaman mutlaka olarak bir uzman bakımından kontrol edilmeli. Bilhassa balgamın rengi kırmızı, kahverengi, köpüklü veya siyah ise ciddi bir sağlık sorunun habercisi olabilir. Balgam tedavisi ise başka bütün hastalıklarda olduğu üzere bir sebebe göre yapılmakta.

Tedavinin yönünü belirlemek için balgam örneği alınıp, laboratuvarda balgama sebep olan enfeksiyonlar incelenir. Bakteriyel enfeksiyonlar sebebi ile oluşan balgam için, antibiyotik tedavisi uygulanır. Alerji sebebiyle gelişen balgam için, alerjiyi kontrol edilecek ilaçlar yazılır. Bunlara ilave şekilde balgamın kıvamını inceltip, ciğerlerden atılmasına yardımcı olan balgam söktürücü ilaç veya şuruplar da verilmektedir.

Balgama Ne İyi Gelir?

1 bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı Himalaya veya kaya tuzu ilave edilerek karıştırılır. Bu karışım ile gargara yapılır.

Kuru hava, akciğerlerde oluşan balgamın katı hale gelmesine neden olduğu için evde nemlendirme cihazı bulundurulmalıdır. Bunun yerine kalorifer peteklerinin üstüne bir kase su konulabilir.

Göğüs kısmına okaliptüs yağıyla masaj yaparak balgamın yumuşaması sağlanabilir. Bunun yerine tülbent ile sarıp, yağın gözenekler ile iyice nüfus etmesi sağlanabilir.

Antibakteriyel özelliği bulunan bal da oldukça iyi bir balgam sökücü şeklinde tanımlanabilir. Bitki çaylarına bal ilavesi yapılabilir.

Bol su içerek katı hale gelen balgamın yumuşayarak atılmasına destek olabilir.

Sıcak su ile duş alınırken 10 dakika buhar solunabilir. Bunun dışında bir kase sıcak su içerisine okaliptüs yağı veya nane yağı damlatıp derin nefes alınabilir.

Bir bardak ılık suyun içerisinde bir yemek kaşığı limon eklenerek su içilebilir. C vitamini içermesinden ötürü limon oldukça iyi bir balgam sökücüdür.

Zerdeçal çayı, zencefil, kırmızıbiber taneleri ve karabiber kaynatarak balgam sökücü çay hazırlanabilir.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.