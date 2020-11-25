Diş fırçasıyla bu alanları kolayca temizleyebilirsiniz! Peki ama nasıl mı?

Temizlik yaparken daha çok genel ürünleri kullanırız ama bazen en yararlı malzeme hiç düşünmediğimiz bir şey olabilir. Diş fırçası da bunlardan biri. Ulaşılması zor kirlerin ve lekelerin üstesinden gelmede yardımcınız olacaktır. Bunun eski diş fırçasını saklamakta veya yedek bir diş fırçası bulundurmakta fayda var. Temizlikte diş fırçasını kullanabileceğiniz yerleri sizin için derledik.

- Ocak temizliği

Diş fırçası, ocaktaki inatçı ve ulaşılması zor yerleri temizlemek için mükemmel bir seçim. Ancak çizilmelerin meydana gelmemesi için ocağınızın yapısına dikkat edin. Ocaklarda, kir veya leke hızlı bir şekilde birikebiliyor. Bir diş fırçasına biraz bulaşık deterjanı sürün ve lekenin olduğu yeri dairesel hareketlerle ovalayın. Daha sonra bir bezle güzelce silin.

- Musluklar

Musluğunuzun çevresinde veya arka kısmında oluşan lekeleri de diş fırçasıyla kolayca temizleyebilirsiniz. Musluklarda zamanla küf veya bakteri oluşabilir. Bunları iyice temizlemek için fırçayı sabun ve su karışımına batırıp temizleyebilirsiniz.

- Bilgisayar klavyeleri

Klavye tuşlarının arasında veya etrafından tozlar ve diğer kalıntılar olur. Yumuşak ve kuru bir diş fırçası bu alanları temizlemek için oldukça uygun. Klavyeyi bilgisayardan çıkarın veya dizüstü bilgisayar ise fişini çekin. Daha sonra klavyeyi yan çevirip etrafını nazik bir şekilde temizleyin. Ancak temizlerken herhangi sıvı bir temizlik ürünü kullanmayın.

- Lavabo giderleri

Gün içinde çok fazla kullandığımız mutfak lavabosu çabuk kirlenir ve küf oluşabilir. Fakat, diş fırçası, bu yerde de yardımcınız olabilir. Karbonat ve su karışımı ile lavabonuzu fırçalayabilirsiniz.

- Mısır püskülü

Mısırı pişirmeden önce hiç kullanılmamış bir diş fırçasını alın. Püskülleri temizlemek için yumuşak bir şekilde ovalayabilirsiniz.

- Meyve sıkacağı

Elektrikli meyve sıkacaklarında, meyve parçaları kalır. Bu nedenle iyice temizleyerek bakteri oluşumunu önlemek için düzenli temizlenmeli. İlk olarak fişini çekin. Daha sonra hazne ve filtresini çıkarın ve sıcak suda bekletin. Ardından yumuşak bir diş fırçası ile fırçalayın. İyice kurulayıp, yeniden birleştirin.