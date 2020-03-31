Çocukların bir oturuşta okuyup bitireceği 10 dünya klasiği kitap

Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry

Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biridir. Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Sahra Çölü'ne düşen pilotun Küçük Prens'le karşılaşması ile başlayan kitap yirmi yedi bölümden oluşur.

Robinson Crusoe - Daniel Defoe

Robinson Crusoe, Daniel Defoe'nun 1719 yılında ilk basımı yapılan ve bazılarınca ilk İngilizce roman olarak nitelendirilen kitabıdır. Kitap İngiltere'de yaşayan Alman asıllı orta halli bir ailenin en küçük oğlu olan Robinson Crusoe'nun babasının tüm itirazlarına rağmen, dünyayı gezme hayalleri ile çıktığı yolculukları ve bu sırada karşılaştığı olayları anlatır. Bu yolculuklar içinde ıssız bir adada 28 senesini son üç yılı hariç yalnız geçirir.

Ölü Canlar – Gogol

Ölü Canlar, Ukrayna asıllı Rus romancı ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç Gogol'un ilk cildini 1842'de tamamladığı ve bitirilememiş romanıdır. Romanın konusunu Puşkin önermiştir. Üç cilt olarak tasarlanan roman aslında Dante'nin İlahi Komedya'sı örnek alınarak yazılmıştır.

Siyah İnci - Anna Sewell

Siyah İnci İngiliz yazar Anna Sewell tarafından 1877 yılında yazılmış bir romandır. Bu kitabı hayatının son yıllarında, hasta olarak yattığı evinde yazmıştır. Roman, Sewell'in ilk ve tek romanı olup, kısa bir süre içerisinde en çok satılan kitap haline gelmiştir. Sewell, kitap yayımlandıktan sadece beş ay sonra hayata veda etmiştir. Yaklaşık olarak elli milyon kopya satmış olan Siyah İnci tüm zamanların en çok konuşulan kitaplarından biri haline gelmiştir.

Tom Sawyer’ın maceraları – Mark Twain

Tom Sawyer'ın Maceraları, Mark Twain'in 1876 yılında yayınlanan eseri. Kitapta Tom Sawyer ile arkadaşı Huckleberry Finn'in Mississippi'de birbirinden heyecanlı maceralarına tanık oluyoruz. Yazarın bu eseri pek çok kez sinemaya da uyarlandı. İlk uyarlaması 1907 yapımı aynı adlı Tom Sawyer isimli filmdi.

Seksen Günde Devri Alem – Jules Verne

Seksen Günde Devri Alem, Jules Verne'in yazdığı ve ilk kez 1872 yılında yayımlanan bir macera romanıdır. Verne'in en başarılı eserlerinden biri olarak bilinir. Türkçede farklı yayınevleri tarafından 80 Günde Dünya Gezisi, 80 Günde Dünya Turu gibi farklı adlarla da yayımlandı.

Güliver’in Gezileri – Jonathan Swift

Gulliver'in Gezileri, Jonathan Swift'in yazdığı, dünya klasikleri arasına girmiş fantastik roman. Swift'in 1726 yılında tamamladığı Gulliver'in Gezileri, Lemuel Gulliver adındaki doktorun seyahatlerinde geçirdiği deniz kazalarından kurtularak sığındığı kara parçalarında karşısına çıkan, birbirinden ve kendi ülkesi olan İngiltere’den son derece farklı zaman ve mekan ölçülerine sahip ülkelerde başından geçen olağanüstü öyküleri anlatır.

Monte Kristo Kontu – Alexandre Dumas

Monte Kristo Kontu, Alexandre Dumas'nın 1844 yılında tamamladığı tarihi-macera romanıdır. Üç Silahşörler ile birlikte yazarın başyapıtlarından biri olduğu kabul edilen eser, Alexandre Dumas ile Auguste Maquet ile ortaklaşa çalışmanın üründür. 1844 yılında yazımını bitirmesinden sonraki 2 yılda, 18 bölümlü bir seri olarak yayınlanmıştır

Demir Maske – Alexandre Dumas

Demir Maske, Alexandre Dumas tarafından yazılmış olan bir tarihi romandır. Üç Silahşörler'in devamı niteliğindedir.

David Copperfield – Charles Dickens

David Copperfield, İngiliz yazar Charles Dickens'ın klasikleşmiş bir romanıdır. İlk kez 1849 yılında yayımlanmıştır.