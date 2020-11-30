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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 30.11.2020 - 14:25 | Son Güncelleme:

Çocuklarda mide bulantısını geçirmek için evde neler yapılabilir?

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Çocuklarda mide bulantısını geçirmek için evde neler yapılabilir?
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Mide bulantısının çocuklarda en büyük sebebinin genellikle stres faktörü olduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Doğan, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Doğan, çocuklarda mide bulantısına ne iyi gelir, mide bulantısını geçirmek için neler yapılabilir gibi ailelerin merak ettiği soruları da cevapladı.

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