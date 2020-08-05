Çocuklara gerekli önlemlerin alınarak okula gidileceğinin anlatılması çok önemli

Pandemi hepimizi zorlayan ve çok daha özenli olmaya yönlendiren bir süreç olduğu gibi çocuklarımıza yönelik olarak da çeşitli etkileri olan bir süreç. Bizler büyükler olarak kaygılanırken çocuklarımız bizden daha fazla kaygılanabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı çok sayıda tedbir ve önlem olarak okulların açılmasını planlamış durumda. Ailelerin bu noktada okullarla iş birliği yapması yeterli seviyede önlem alarak çocuklarını okulun açılışına hazırlamaları çok önemli bir süreçtir. Okulun bir eğitim-öğretim merkezi olmasının yanında çok büyük bir sosyal ortamdır.

Tüm dünyanın yaşadığı bu süreci kabul etmeliyiz

Öğrenciler okullara gittiklerinde eğitim ve öğretim aldıkları gibi arkadaşlarını ve öğretmenlerini görmek ve onlarla oyunlar oynayıp, paylaşımlar yapmak ister. Ailelerin bu zorlu süreçte çocuklarına, önlemler alarak okula gidileceğini ve orada eğitim-öğretim ve paylaşımlarının devam edeceğini anlatarak çocukların okula yönelik olarak hazırlamaya başlamaları önemlidir. Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreci kabul ederek önlemler alarak eğitim süreçlerinin devam etmesi hayat adına önemli bir süreçtir. Bu noktada ailelerin olumlu ve ılımlaştırıcı tutumu öğrencinin çok daha iyi ve güvende hissetmesine katkı sağlar.