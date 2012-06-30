Çocuklar Kerem Tunçeri ile Marmara Forum’da

Okullar kapandı, tatil sezonu açıldı. Kış boyunca kapalı alanlara mahkum olan çocuklar, yaz coşkusunu yaşamaya başladı.

Marmara Forum, sağlıklı bir birey yetiştirmek isteyen tüm anne babalar için müthiş bir fırsat sunuyor. Milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile ağabeyi Kemal Tunçeri liderliğinde ve Tunceri Spor Okulu’nun sportif organizasyonuyla gerçekleşecek Marmara Forum Basketbol - Futbol Yaz Okulu 7-15 yaş arasındaki tüm çocuklara spor dolu, sağlıklı bir yaz sunuyor.

2 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 1’er aylı periyodlarla eğitim verecek yaz okulunda çocuklar hem Kerem ve Kemal Tunceri’den basketbol/futbol öğrenme fırsatı yakalayacak, hem de kursu tamamlayanlar Tunçeri Spor Okulu’nda sertifika alacak. Marmara Forum açık otoparkında gerçekleşecek bu okulda ayrıca, dönem sonunda futbol ve basketbol branşlarında başarılı olan öğrencilere Kerem Tunçeri’nin imzalı milli takım forması hediye edilecek.

Kontenjanla sınırlı bu etkinliğe katılabilmek için yapmanız gereken tek şey ise Marmara Forum mağazalarından tek seferde 75 TL’lik alışveriş yapmak ve ön kayıt için 1. katta bulunan danışma bürosuna başvurmak. Sağlıklı bireyler için siz de harekete geçin!

Marmara Forum