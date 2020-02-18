Şubat ayının en popüler çocuk etkinliği hangisi?

Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali

Niloya Müzikali, 22 Şubat günü Trump Sahnesi'nde sizlerle.



Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali yeni maceralar, eğlenceli şarkılar ve sürpriz karakterlerle çocuklara muhteşem bir zaman dilimi sunuyor. Maceraya katılmak için yerinizi alın.

Tarihler: 22 Şubat 2020 Cumartesi Saat 12:00 ve 14:00

Yer: Trump Alışveriş Merkezi

Fareli Köyün Kavalcısı

Fareli köyün Kavalcısı oyunu KATS Sahne'de sizlerle...

KATS Sahne tarafından yorumlanan bu klasik masal ile çocuklar paylaşmanın, dinlemenin ve birlik olmanın önemini anlayacaklar. Gösterinin ardından eğlenceli bir drama atölyesi de gerçekleşecek. Atölyede çocuklar; kendine güven, vücut kontrolü ve ekip çalışması üzerine eğitim alarak hem hayal güçlerini hem de birlikte hareket edebilme yeteneklerini geliştirecekler.

Tarihler: 12, 19, 26 Şubat Saat 13:00 ve 15, 22, 29 Şubat Saat: 14:00

Yer: KATS Sahne

Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunar.



Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.

Tarih: 23 Şubat Saat 12:00

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Pırlangıç-Çocuk Şarkıları Konseri

Pırlangıç - Çocuk Şarkıları Konseri, 29 Şubat'ta İninal Espor Arena 42Maslak'ta sizlerle...

”Pırlangıç” albümündeki çocuk şarkılarının seslendirileceği konserde; doğa sevgisi, cesaret, nezaket, paylaşmak, emek, empati gibi duygu ve kavramların altı çiziliyor.

Tarih: 23 Şubat Pazar Saat: 14:00



Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi