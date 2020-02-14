Şubat ayında vizyona giren çocuk filmleri

Süper Ajanlar

Özel ajan Vladimir, gizli servisin en iyi casusudur ancak emirlere pek uymaz. Aldığı disiplin cezası yüzünden ıssız bir yere gönderilen Vladimir’in yeni görevi çok gizli bir malzemeyi korumaktır. Tek isteği video oyunları oynayıp dizi izlemek olan çaylak ajan fare Hector da ona yardımcı olması için görevlendirilmiştir. Yasak bölgeye giriş yapan birkaç gizemli kişi malzemeyi çalınca ikili birlikte çalışmak zorunda kalır.

Akıllı Balık

Genç balıklar için okul, sevimli baloncuklarla ve mutlu dalgalarla eğlenip öğrendikleri macera dolu bir yer. İki kafadar balık Bella ve Milo okulun en iyi öğretmenine sahiptir. Onlara her gün yeni bir macera ile hayatı öğreten bilgi dolu bir öğretmenleri var. Akıllı Balık, küçüklerin eğlenceli ruhuna hitap ederken hem denizin macerayla dolu dünyasını keşfettiriyor hem de eğitici güzel bir deneyim sunuyor.

L.O.L Sürpriz!

Tahani, Mykal Michelle ve L.O.L. Sürpriz bebekleriyle aralıksız bir eğlence sunan bu bir saatlik gösterimde, yeni dans figürleriyle L.O.L. Sürpriz dünyası her zamankinden daha büyük ve ışıltılı.