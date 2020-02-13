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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 13.02.2020 - 12:35,Son Güncelleme:/

Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?

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Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?

Magazin dünyasının ünlü isimleri kadar çocukları da merak ediliyor. Bu minikler sevimlilikleriyle sosyal medyada beğeni topluyor. Peki, sizce bu haftanın en ünlü miniği kim?

Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin kızları Arya: Videoları merakla bekleniyor. Paylaşımların altına 'Ne kadar tatlı', 'Allah bağışlasın' gibi birçok yorum geliyor.

Didem Uzel ve Selim Sarı'nın oğulları Leo Aslan: Kendisi adeta bir sosyal medya fenomeni. Annesinin yaptığı paylaşımlar pek çok beğeni alıyor.

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çiftinin kızları Nil Fulya: Annesi hem fotoğraflarını hem de videolarını sık sık paylaşıyor. Sevimliliği ile herkesin ilgi odağı…

Leo Aslan berberde!
daha fazla video için
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