Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?

Berkay - Özlem Ada Şahin çiftinin kızları Arya: Videoları merakla bekleniyor. Paylaşımların altına 'Ne kadar tatlı', 'Allah bağışlasın' gibi birçok yorum geliyor.

Didem Uzel ve Selim Sarı'nın oğulları Leo Aslan: Kendisi adeta bir sosyal medya fenomeni. Annesinin yaptığı paylaşımlar pek çok beğeni alıyor.

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çiftinin kızları Nil Fulya: Annesi hem fotoğraflarını hem de videolarını sık sık paylaşıyor. Sevimliliği ile herkesin ilgi odağı…