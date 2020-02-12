Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu önlemler alınmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Kerem Yıldız, influenza ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. İnfluenza enfeksiyonu geçiren hastaların solunum yollarının bol miktarda virüs içerdiğini aktaran Uz. Dr. Kerem Yıldız, "Bunun sonucunda hastalar, öksürük ya da hapşırma ile büyük damlacıklar şeklinde virüs yayılımına neden olur. Damlacıklar havada asılı kalamadığı için bu yolla bulaşma, yakın temas gerektirir. Havada asılı kalan küçük parçacıklar daha uzak mesafelere gidebilir. Kirlenmiş yüzeylerle temas da bir başka bulaş yoludur. Bir çalışmada, öksürme, hapşırma olmadan nefes alıp vermekle de hastalığın bulaşabileceği gösterilmiştir. İnfluenzanın kuluçka süresi 1 ila 4 gün arasında değişmektedir. Hastaların virüs yaymaya başlaması, belirtilerin görülmesinden 24-48 saat öncesinde olur. Kuluçka süresinin ardından ani ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik görülür. Daha sonra öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi solunum yolu şikayetleri de eşlik etmeye başlar" diye konuştu.



Dikkate alınmazsa zatürreye çevirebilir



Yaşlı hastalarda ve küçük çocuklarda belirtilerin genel olarak daha silik olduğunu kaydeden Uz. Dr. Yıldız, "Boğaz ve kas ağrıları ile ateş gibi tipik belirtiler gözlenmezken, iştahsızlık, halsizlik ve güçsüzlük daha belirgindir. Kan tahlilleri genellikle tanıya yardımcı değildir. Burun veya boğazdan alınan sürüntü ile test yapılır. İnfluenza vakaları genellikle 2-5 gün içinde düzelmektedir. Bazı hastalarda öksürük, halsizlik ve yorgunluk belirtileri birkaç hafta devam edebilir. Zatürre özellikle risk faktörü taşıyan kişilerde en sık görülen yan etkiyken, kalp, kas ve merkezi sinir sistemi ile ilgili şikayetler de gözlenebilir" dedi.



Uz. Dr. Yıldız, çocuklarda influenza için yüksek risk oluşturan durumlar ise şöyle sıraladı: "5 yaş altında olmak, kronik hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olmak ve ilaç tedavisi almak, solunum fonksiyonlarını bozan durumlar, uzun süre aspirin tedavisi almak zorunda olmak, kronik bakım merkezinde yaşamak, hastalık süresince kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekiyor."



Hastaneye yatışı gerektiren ağır hastalığı olan, alt solunum yolu enfeksiyonu bulunan ve yan etki gelişmesi açısından yüksek riskli olan hastalara antiviral tedavi başlanması gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Yıldız, "Tedavide kullanılabilen üç sınıf antiviral mevcuttur. Hastalığın yayılmasını önlemek için influenza tanısı konulan ayaktan hastalar şikayetleri düzelinceye kadar evde kalmalı, okuldan, işyerinden ve kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır" diye konuştu.



Riskli gruplara aşı yapılmalı



Grip enfeksiyonundan korunmanın en önemli ve etkili yollarından birinin aşılanma olduğunu aktaran Uz. Dr. Yıldız, "Grip aşısı içeriğindeki bir maddeye karşı alerjisi olmayan herkese uygulanabilir. Grip aşısı griple ilişkili yan etkilerin gelişmesi yüksek riskli kişilere özellikle yapılmalıdır. En öncelikli grup hamileler ve yeni doğum yapanlar, 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş kişiler, huzurevleri ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde konaklayanlardır. 6 ay - 8 yaş arası çocuklarda ilk kez aşılama yapılıyorsa, en az 1 ay ara ile 2 doz influenza aşısı şeklinde uygulanmalıdır. 9 yaş üzerindeki tüm çocuklar ve 6 ay - 8 yaş arası daha önce aşılanmış olan çocuklar için tek doz aşı yapılması yeterlidir" dedi.



Güçlü bağışıklık ile sağlıklı çocuklar



Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici bazı önlemlerin, hastalıklara karşı önlem niteliği taşıdığı gibi influenza seyrini de hafifletebildiğini kaydeden Uz. Dr. Yıldız, bu tedbirleri şöyle sıraladı:



"Çocuklara düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine özen gösterin. Salgın zamanlarında çocukları okula gönderirken tedbirli olun. Bol sıvı tüketimini çocuklarda alışkanlık haline getirin. Çocukların uyku düzenine dikkat edin. Sigara içilen ortamda çocukların bulunmasını önleyin. Mevsiminde bol meyve ve sebze tüketimini çocuklarda alışkanlık haline getirin. Çocuklar için vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme programı uygulayın. Çocuğunuzun beslenmesinde yoğurt ve kefir gibi probiyotik ve prebiyotik içerikli gıdalara yer verin. Çocuğunuza eylül ve şubat ayları arasında grip aşısı yaptırın."