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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Çekmece düzeni nasıl olmalı? İşte pratik öneriler...

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Çekmece düzeni nasıl olmalı? İşte pratik öneriler...
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Çekmeceler sınırlı bir alana sahip olmalarına rağmen kolayca dağılabiliyor. Fakat uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle düzensiz çekmeceleri kontrol altına alabilirsiniz.

İşte çekmecelerin düzenli kalmasını sağlayacak basit öneriler...

- İlk olarak işe çekmeceyi boşaltarak ve gereksiz eşyaları ayırarak başlayın. Çünkü, tüm eşyalar çekmecedeyken düzenlemeye çalışmak pek etkili olmayabilir. Ayrıca nelerin gerekli ve gereksiz olduğunu daha net görebilirsiniz. Bu da işleri kolaylaştırır.

- Ardından çekmeceleri güzelce temizleyin. Eğer zorlu lekelerle karşılaşırsanız, karbonatlı su karışımını fırçayla uygulayabilirsiniz.

Çekmece düzeni nasıl olmalı İşte pratik öneriler...

- Çekmeceleri boşalttıktan sonra benzer şeyleri bir arada olacak şekilde sıralayın. Böylece gerçekte neye ihtiyacınız olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz.

- Çekmecelerin hemen dolmasına ve düzenli kalmasını zorlaştıracak gereksiz eşyaları bulundurmayın. Sakladığınız şeyler, kullanacağınız ve yerini bildiğiniz şeyler olmalı.

- En önemli adımlardan biri de saklamak istediğiniz şeyler için yeterli alana sahip olup olmadığınızdan emin olmaktır. Örneğin, mutfak çekmecenizde farklı eşyalar varsa, onları mutlaka ayırın.

Çekmece düzeni nasıl olmalı İşte pratik öneriler...

- Şifonyer çekmecenizde yer kaplayan tişört veya giysiler olabilir. Bunları katlamak yerine asarak fazla alan açabilirsiniz. Mevsimlik kıyafetlerinizi farklı bir rafta muhafaza edip, gerektiğinde yer değiştirebilirsiniz.

- Depolama planı iyi bir şekilde yapılırsa, her şeyin daha düzenli olmasını sağlanabilir, aradığınızı da kolayca bulabilirsiniz. Bunun için de çekmece düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz. Bu düzenleyiciler aksesuarlar için de oldukça ideal olabilir.

 

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