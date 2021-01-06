Cam temizleyiciyle bunları sakın yapmayın

İşte cam temizleyiciyi kullanmamanız gereken alanlar...

- Televizyon veya bilgisayar ekranını temizlerken kullanmayın

Dizüstü bilgisayarı, televizyon veya telefon ekranındaki parmak lekelerini temizlemeniz mi gerekiyor? Cam temizleyicinin bu yüzeyler için uygun olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bunun için cam temizleyici kullanmayın. Çünkü, her ne kadar bu yüzeyleri temizlese de genellikle elektronik cihazlar için aşındırıcı bir etkiye sahip olabilir. Bunun yerine, biraz temiz su ve temiz bir bezle elektronik cihazlarınızı temizleyebilir ya da özel bir ürün seçebilirsiniz.

- Çamaşır suyu ile karıştırmayın

Temizliğe başlamadan önce cam temizleyiciyi çamaşır suyu ile karıştırmayın. Çünkü her iki üründeki kimyasallar tepkimeye girebileceği için tehlikeli olabilir. Çamaşır suyu ve cam temizleyici karıştırıldığında kloramin adı verilen zararlı bir madde açığa çıkabilir. Bu da çok tehlikeli olabilir.

- Granit tezgahlardan uzak tutun

Tezgahınızı hızlıca temizlemek isteyebilirsiniz. Fakat, bunun için cam temizleyici kullanmayın. Çünkü, granit ve mermer gibi taşlar için aşındırıcıdır ve kalıcı hasara neden olabilir. Ayrıca, cam temizleyiciler lekeler de oluşturabilir. Bu nedenle tezgah kirli görünebilir.

- Ahşap yüzeylerde denemeyin

Ahşap yüzey, kalın bir cila tabakasına sahipse bir miktar cam temizleyici kullanılabilir. Ancak, kaplamasız ahşap ve ince bir vernik tabakası olan yüzeyler için uygun olmayabilir. Bu da mutfak tezgahındaki gibi çirkin lekelere neden olur.

- Araba camları

Araba camları, asla normal bir cam temizleyici ile temizlenmemeli. Çünkü, çizgilere ve bulanık noktalara neden olabilir. Ayrıca, renkli camlar üzerinde de kullanılırsa amonyak filme zarar verebilir.