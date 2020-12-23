Fırın temizliği artık daha pratik! Bu yöntemler işinizi kolaylaştıracak

Bunun için kabartma tozu ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Fırınınızın iç kısmına bu karışımı sürün bir süre bekleyin. Bu arada da bir sprey şişesine sirke doldurun. Daha sonra fırındaki karışıma sirke püskürterek temizleyin. En son güzelce silin ve kurutun.