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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 17:50 | 

Fırın temizliği artık daha pratik! Bu yöntemler işinizi kolaylaştıracak

Fırında yemek pişirirken oluşan lekeler biraz uğraştırıcı olabilir. Ancak kimyasal maddelere gerek kalmadan da birkaç pratik yöntemle bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

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1
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İşte fırınınızı kolayca temizlemenin birkaç pratik yolu...

2
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Karbonat ve sıvı bulaşık deterjanını bir kapta macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Eğer gerekirse bir miktar suyla seyreltebilirsiniz. Daha sonra bir bez veya sünger yardımıyla da lekeli yerlere uygulayın.

3
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Durulamak için de bir bardak su ve bir bardak sirkeyi karıştırıp bir sprey şişesine koyun. En sonunda da fırını bu karışımla temizleyin.

4
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Fırında yemek hazırlamak ayrı bir keyif. Bununla birlikte fırın temizliği de oldukça önemli. Pişirdiğiniz yemeğin suyu döküldüğünde kazıyarak çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bir miktar kabartma tozu ve su ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.

5
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Bunun için kabartma tozu ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Fırınınızın iç kısmına bu karışımı sürün bir süre bekleyin. Bu arada da bir sprey şişesine sirke doldurun. Daha sonra fırındaki karışıma sirke püskürterek temizleyin. En son güzelce silin ve kurutun.

6
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Fırınınızda zorlu lekeler mevcutsa bir miktar ılık su ve ponza taşı yardımcınız olabilir. Böylece sabun kalıntılarıyla da uğraşmak durumunda kalmazsınız.

7
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Sirke ve portakal kabuklarını bir sprey şişesine koyun. Bir süre bekletin. Daha sonra fırındaki kalıntıların üzerine bir miktar karbonat serpin ve sirkeli karışımı püskürtün. Yaklaşık 20-30 dakika kadar bekledikten sonra fırının içini silin.

8
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Uygun bir tencerede suyu kaynatın. İyice kaynayınca da hemen fırına yerleştirin ve kapağını kapatın. Bir süre bekletin ve ardından fırının içine bir bezle silin.

9
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Karbonat ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Bu karışımı fırınınıza uygulayıp bir gece bekletin. Ertesi gün güzelce silin.

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