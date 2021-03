C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte C vitamini bulunan besinler

C vitamini suda eriyen vitaminlerden biri. Bu nedenle vücutta sentezlenmesi ya da depolanması mümkün değil. Dolayısıyla sadece günlük ek gıda takviyesi ile vücudun ihtiyacı olan miktar karşılanabiliyor. C vitamini eksikliğinde ise pek çok hastalık belirmeye başlıyor. Peki, C vitamini eksikliği belirtileri neler? İşte cevabı…

- Tükürükte azalan enzimler sonucunda diş etlerinde şişme ve kanama belirtileri.

- Cildin kendini yenileyememesi sebebiyle ciltte morarma ve çürüme belirtileri.

- Ağız içinde, dudakta, burunda ve yanaklarda aft çıkması.

- Sinir hücrelerinin ihtiyacı olan asit miktarının azalması sinirlerde hasara neden olur ve bu durum beyinde komplikasyonların gelişmesine zemin hazırlayabilir.

- Kemik ve kaslarda şiddetli ağrı.

- Yaraların geç iyileşmesi ve geçmeyen sivilce lekeleri.

C vitamini bulunan besinler

Özellikle portakal, kırmızıbiber, kivi, limon, mandalina, yeşilbiber, kuşburnu ve kırmızı lahana C vitamini açısından oldukça zengin gıdalardır. Bunların dışında; çilek, brokoli, bezelye, üzüm ve tere de yine C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilecek gıdalar arasında yer alıyor. Ayrıca günde içeceğiniz 2 bardak portakal suyuyla ya da bir adet orta boy kiviyle günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Günlük C vitamini Gereksinimi

Günlük vitamin ihtiyacı ortalama 75-90 mg’dır. Çocukluk çağında yani hızlı büyüme döneminde, gebelikte ve emziklilikte, ateşli hastalık döneminde ihtiyaç artar. Vücudumuzda oluşan değişik yara ve yanıkların tedavisinde ihtiyacı 5-10 misli artırmak gerekmektedir. C vitamininin deposu olmadığı için günde 3 öğün şeklinde besinlerle birlikte alınmalıdır. Böylece demir yetersizliği anemisinin önlenmesi de mümkün olur.