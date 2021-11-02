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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

C ile başlayan erkek isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

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C ile başlayan erkek isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

B harfinden sonra D harfinden önce gelen C harfi, alfabemizin 3. harfidir. C harfi ile başlayan en popüler kız isimleri Ceyda, Cansu ve Canan'dır. Cemal ve Cihan ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. C ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

İlk harfi C olan ve yurt dışında popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Chabrol 2- Clark 3- Christopher 4- Casey 5- Cameron

C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

1- Cihan

2- Cem

3- Caner

4- Cemal

5- Cemil

6- Can

7- Cezmi

8- Cahit

9- Cabbar

10- Canberk

11- Cenap

C Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Cihan:

Arapça kökenli bir isim olan cihan, hem alem hem de kainat demektir. Ülkemizde 70 binin üstünde kişi bu ismi taşıyor.

2- Cem:

Genellikle Ali ismiyle birlikte kullanılan Cem, toplanmak, bir araya gelmek, bir arada yaşamak gibi anlamlara gelir.

3- Caner:

Ülkemizde yaklaşık 50 bin kişinin kullandığı Caner ismi, güçlü, gözü pek, yiğit demektir.

4- Cemal:

Tasavvufta önemli bir yer tutan Cemal kelimesi, Allah'ın tüm sıfatlarıyla dünyaya tecelli etmesi demektir. Cemal aynı zamanda yüz güzelliği anlamına gelir.

5- Cemil:

Cemal ismiyle aynı kökten türeyen Cemil ismi, güzellik, seçkin olma ve müstesna gibi anlamlara gelir.

6- Can:

Öz Türkçe isimlerden biri olan Can, hem yaşam ve hem de ruh anlamına gelir. İsmail, Mustafa, Mehmet gibi isimlerle bir arada kullanılan Can ismi, aynı zamanda öz ve cevher demektir.

7- Cezmi:

Dilimize Arapçadan geçen Cezmi ismi, başladığı işi yarım bırakmayan, kararlı ve azimli anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık 3500 kişi bu ismi taşıyor.

8- Cahit:

Cahit ismi Arapça kökenli bir sözcük ''ceht'' kökünden türetilmiştir. Ceht çaba ve mücadele anlamına gelirken Cahit de hedeflerinin gerçekleştirmek için çok çabalayan, mücadele eden kimse demektir

9- Cabbar:

Esma-i Hüsna'daki 99 isimden biri olan Cabbar, Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçiyor. ''Cebr'' kökünden türetilmiş olan bu isim, zorlayan, her işi yapmaya ve yaptırmaya muktedir olan, güçlü, kudretli anlamına gelir.

10- Canberk

Can ve berk kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Canberk ismi, kolay kolay pes etmeyen, güçlü ve dayanıklı kimse demektir.

11- Cenap:

Onur ve kudret anlamına gelen Cenap ismini ülkemizde yaklaşık olarak 1700 kişi kullanıyor.

 

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