C ile başlayan erkek isimleri nelerdir? C harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
B harfinden sonra D harfinden önce gelen C harfi, alfabemizin 3. harfidir. C harfi ile başlayan en popüler kız isimleri Ceyda, Cansu ve Canan'dır. Cemal ve Cihan ise ülkemizde yaygın olarak kullanılan erkek isimlerinin başında geliyor. C ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi C olan ve yurt dışında popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Chabrol 2- Clark 3- Christopher 4- Casey 5- Cameron
C ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
1- Cihan
2- Cem
3- Caner
4- Cemal
5- Cemil
6- Can
7- Cezmi
8- Cahit
9- Cabbar
10- Canberk
11- Cenap
C Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları
1- Cihan:
Arapça kökenli bir isim olan cihan, hem alem hem de kainat demektir. Ülkemizde 70 binin üstünde kişi bu ismi taşıyor.
2- Cem:
Genellikle Ali ismiyle birlikte kullanılan Cem, toplanmak, bir araya gelmek, bir arada yaşamak gibi anlamlara gelir.
3- Caner:
Ülkemizde yaklaşık 50 bin kişinin kullandığı Caner ismi, güçlü, gözü pek, yiğit demektir.
4- Cemal:
Tasavvufta önemli bir yer tutan Cemal kelimesi, Allah'ın tüm sıfatlarıyla dünyaya tecelli etmesi demektir. Cemal aynı zamanda yüz güzelliği anlamına gelir.
5- Cemil:
Cemal ismiyle aynı kökten türeyen Cemil ismi, güzellik, seçkin olma ve müstesna gibi anlamlara gelir.
6- Can:
Öz Türkçe isimlerden biri olan Can, hem yaşam ve hem de ruh anlamına gelir. İsmail, Mustafa, Mehmet gibi isimlerle bir arada kullanılan Can ismi, aynı zamanda öz ve cevher demektir.
7- Cezmi:
Dilimize Arapçadan geçen Cezmi ismi, başladığı işi yarım bırakmayan, kararlı ve azimli anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık 3500 kişi bu ismi taşıyor.
8- Cahit:
Cahit ismi Arapça kökenli bir sözcük ''ceht'' kökünden türetilmiştir. Ceht çaba ve mücadele anlamına gelirken Cahit de hedeflerinin gerçekleştirmek için çok çabalayan, mücadele eden kimse demektir
9- Cabbar:
Esma-i Hüsna'daki 99 isimden biri olan Cabbar, Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçiyor. ''Cebr'' kökünden türetilmiş olan bu isim, zorlayan, her işi yapmaya ve yaptırmaya muktedir olan, güçlü, kudretli anlamına gelir.
10- Canberk
Can ve berk kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Canberk ismi, kolay kolay pes etmeyen, güçlü ve dayanıklı kimse demektir.
11- Cenap:
Onur ve kudret anlamına gelen Cenap ismini ülkemizde yaklaşık olarak 1700 kişi kullanıyor.