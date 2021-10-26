Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli? Buzdolabı alırken bakılması gerekenler ve en iyi markalar..

Buzdolabı her evde bulunan ve yaz ile kış mevsimlerin sürekli çalışabilen bir makine olarak mutfaklarda yerini almaktadır. Buzdolabı almadan önce tüketici tercihlerinin iyi belirlenerek buzdolabı alması uzun süre kullanımda rahatlık meydana getirmektedir.

BUZDOLABI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Her beyaz eşya olarak tabir edilen elektrikli ev aletlerini alırken kullanım kolaylığı ve daha uzun kullanım sağlayabilmek için bazı özelliklere ve kişisel tercihlere dikkat etmek gerekmektedir. Buzdolabı alırken ürünün boyutlarından başlamak üzere soğutma dereceleri ve iç genişliği gibi etkenler dondurucunun yeri ve diğer özellikler buzdolabı tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Buzdolabı tercih ederken tüketicilerin ilk baktıkları ise marka olmaktadır. Marka bir ürünün kalitesini veya işlevini kişiye göre tercihini değiştirmeye neden olmaktadır. Günümüzde buzdolabı markalarında en çok bilindik markaların yanında çok işlevi ve iç dış görünümü daha görsel olan modeller önem kazanmaktadır.

BUZDOLABI ALIRKEN BAKILMASI GEREKENLER VE EN İYİ BUZDOLABI MARKALARI

Buzdolabı alırken tercih edilecek buzdolabının ölçülerini mutfağa uyumlu olmasına önem verilmesi gerekmektedir.

Buzdolabının ankastre veya düz model mi tercih edileceği bilinmelidir.

Buzdolabı alırken enerji tüketimine dikkat etmek ve mümkün olan en az enerji tüketim sağlayan tasarruflu buzdolabı tercih edilmelidir.

Tüm beyaz eşyalarda olduğu gibi tüketici ihtiyaçları hangi kapasitede ve hangi raf genişliği yahut sıklığı gerekli olduğuna bakılmalıdır.

Tercihler ve zevkler arasında hangi modeller daha cazip geliyor ve kullanıma uygun geliyor ise o buzdolabı tercih edilmelidir.

Buzdolabı tercihinde dondurucunun bulunduğu yer üstte mi yoksa altta mı olacağına karar verilmelidir. Dondurucu çok sık kullanılıyor ise buzdolabının üstünde eğer dondurucu çok aza kullanılıyor ise buzdolabının alt kısmında olmasına dikkat edilmelidir. Buzdolabı markalarında ise en bilindik markalar Bosch, Siemens, Beko, Arçelik, Vestel gibi markalar tüketicilerin daha çok tercih ettiği markalar arasındadır.