Burun damlasını 3-5 günden fazla kullanmayın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Sefa Dereköy, soğuk havalarla birlikte artan bilinçsiz burun damlası kullanımına ilişkin uyardı.

Prof. Dr. Dereköy, burun tıkanıklığına karşı birçok damlanın uygulandığını belirterek şunları ifade etti:



"Bu kapsamda tuzlu su ve okyanus suları da başta olmak üzere damar büzücü etkiye sahip olanlar ve alerjiye karşı kullanılan steroid içerikli burun spreyleri kullanılıyor. Bu ilaçlar basit burun damlası olarak görülmeyip mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalı. Tavsiye üzerine ya da yakınlarımıza yazılan ilaçlardan yararlanmaya çalışmak zarar verebilir. Çünkü burun içindeki dokunun kendine ait özelliği, asit düzeyi ve dengesi bulunuyor."

Burun damlası da burun içi dengeyi bozabilir



Vücudun maruz kaldığı her ilaç uygulamasının mevcut dengeyi bozabileceğine değinen Prof. Dr. Dereköy şöyle devam etti: "Burun damlası da burun içi dengeyi bozabilir. Bu konuda çocuklarımız daha hassas bir gruptur. Bebek ve çocuklarımızda kullanacağımız burun damla ve spreylerinin muhakkak uzman tavsiyesi ile onaylanmış olması gerekir. Özellikle burun içi damarlarını büzerek etki yapanların uzun süre uygulanması halinde dokuların bu ilaçlara cevabında bozulmalar meydana gelebilir. Dokular bu ilaçlara cevap veremediği gibi daha da şişer ve normalde olmadığı kadar büyür. Bu durumda kalıcı burun tıkanıklıkları oluşabilir. Burun damlalarının hangisinin kullanılacağına, hangi süre ve doz uygulanacağına ancak hekim karar verebilir. Serum fizyolojik, okyanus suyu gibi damlalar hayatın bir parçası olmamalı. Damar büzücü ilaçların 3-5 günden fazla kullanımı ise kalıcı doku hasarlarına yol açabilir."