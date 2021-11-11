Bulmaca Oyunları İsimleri Nelerdir? Gazete Tarafından Yayınlanan Bulmaca Çeşitleri

Bulmaca oyunları ilk olarak 18. yüzyılda da ortaya çıkmıştır. Bu oyunların ilk ortaya çıkışındaki amaç çocukların zeka gelişimine katkıda bulunmak olmuştur. Tarihte ilk defa İngiltere'de ortaya çıkmış olan bulmaca oyunları daha sonra yetişkinler arasında da bir hayli popüler hale gelmiştir. Yetişkin kişilere özel ileri derece zorluk düzeyine sahip olan ilk bulmaca 1913 yılında Amerika’da yayınlanmıştır.



Bulmaca Oyunları İsimleri Nelerdir?



Günümüzde gazete eki olarak yayınlanan pek çok bulmaca türü bulunmaktadır. Bulmaca oyunları insanlar tarafından çok fazla sevilmekte ve insanlardan büyük ölçüde ilgi görmektedir. Bulmaca oyunlarının özellikle son dönemlerde çok fazla popüler olması neticesinde pek çok türde ve farklı isimlerde bulmaca oyunu keşfetmiştir. Durum böyle olunca bulmaca oyununa merakı olan insanlar bulmaca oyun isimleri nelerdir sorusunu sıklıkla sormaktadır.



Bulmaca oyunları isimlerini öğrenmek isteyen insanlar sorunun yanıtını bulmak için çoğunlukla internetten yararlanmaktadır. Bu sebeple bulmaca oyunları isimleri nelerdir sorusu oldukça önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı ilgili soruya mümkün olan en doğru ve anlaşılır niteliğe sahip olan cevabın verilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bulmaca oyunu isimlerini şöyle sıralamak mümkün:



- Çengel Bulmaca

- Kare Bulmaca

- Labirent Bulmaca

- Halka Bulmaca

- Sözcük Merdiveni

- Sudoku

- Altıgen Çengel Bulmaca

- Sözcük Avı



Gazete Tarafından Yayınlanan Bulmaca Çeşitleri



Son dönemlerde gazete eklerinde en önemli unsuru bulmaca oyunları oluşturmaktadır. Çünkü gazete sayesinde gündemden haberdar olmak isteyen insanlar aynı zamanda boş zamanlarını bulmaca çözerek geçirmek isteyebilmektedir. Bu sebeple gazete, okuyucuların talepleri ve farklı beklentileri doğrultusunda zengin bir çeşitliliğe sahip bulmaca oyun ekleri hazırlamaktadır.



Günümüzde yayımlanmakta olan pek çok gazete eklerinde bulmaca oyunlarını görmek mümkün olmaktadır. Gazete eklerinde yer bulan oldukça zengin bir bulmaca oyun çeşitliliği bulunmaktadır. Öne çıkan bulmaca oyun çeşitlerinden bazılarını ve en çok ilgi görenleri şu şekilde listelemek mümkündür:



- Çengel Bulmaca: Sorular bulmacanın içerisinde bulunan küçük karelerin içerisine yazılmış durumdadır.



- Kare Bulmaca: Bu bulmacada amaç sorulmuş olan sorunun cevabını belirtilmiş olan karelerin içine harf harf doldurmaktır. Kare bulmacanın çözümünde belirtilen karelere yazılan yanıtlar yukarıdan aşağı ve sağdan sola yazılırken birbirine uyacak biçimde yazılır.



- Labirent Bulmaca: Labirent biçiminde çizilmiş olan yollar olan bu bulmaca çeşidinde amaç, giriş yerinden başlanarak çıkışa giden yolu doğru bir biçimde çizmektir.



- Halka Bulmaca: İstenilen halka sayısında halkaların bulunmakta olduğu bir bulmaca çeşididir. Kare bulmacaya benzer. Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine olacak şekilde çözüm işlemi gerçekleştirilir.



- Sözcük Merdiveni: Bu bulmaca oyunu çeşidinde hedef ilk kelimeden başlanarak yalnızca bir harf değiştirerek anlamlı sözcükler yazmaya devam edip son verilen kelimeye ulaşmaktır.



- Sudoku: Bu bulmaca oyunu çeşidindeki amaç 1 den 9'a kadar olan rakamları karelerin içine kuralına uygun bir biçimde ve doğru yerlere yazmaktır.



- Altıgen Çengel Bulmaca: Bu bulmaca oyunu hem kare hem de çengel bulmacaya benzerlik gösterir. Bulmaca içerisine yazılacak olan kelimelerin yerleştirilmesi yatay ve çapraz biçimde gerçekleştirilir.



Sözcük Avı Bulmaca: Yatay ve dikey şekilde olarak harf sayıları belirli olan durumdaki bir bulmaca oyunu çeşididir. Özel olarak geliştirilmiş olan sözcük yerleştirme algoritması sayesinde çok fazla sayıda sözcük barındırır. Sözcük avı bulmacası bittikten sonra kalan harflerden deyim tarzında kelimeler, cümleler oluşur.