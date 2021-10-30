Bulaşık Makinesi Deterjanı Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir? Bulaşık Makinesi Tableti Neden Almaz?

Bulaşık makinelerinde deterjan ile beraber bulaşık makinesi tabletleri kullanılmaktadır. Kişisel isteklere ve amaca uygun şekilde değerlendirilen bu ürünler, çoğu zaman makinenin kabul etmemesi ile öne çıkar. Bu sorunu önlemek için ise bazı çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Bulaşık Makinesi Deterjanı Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makineleri farklı sebeplerden dolayı deterjanı alma durumu ile karşı karşıya bırakabilir. Böyle durumlarda bulaşık makinesi yıkama yapmadan önce makinenin kapağını açmak ve iç kısımdaki hazneye deterjan koymak gerekmektedir. Yani burada önemli olan deterjanın ne zaman konulacağıdır. Tabii aynı zamanda tabak ve tencereler ile beraber kepçe gibi ürünler, deterjanın konduğu haznenin önüne gelebiliyor. Bu da doğal olarak deterjanın konusu olduğu kapağın açılmasını engeller. O yüzden rafların içerisine eklenecek olan eşyaların dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi, bu sorunun çözümünde önemli bir yere sahiptir.

Bulaşık Makinesi Tableti Neden Almaz?

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı bulaşık makinesi tableti almaz. Bu da can sıkıcı bir durum ortaya çıkarır ve makinenin boş yere çalışmasına sebep verir. Genelde eğer kısa program seçilmiş ise o vakit bulaşık makinesini yerleştirilmiş olan tablet erimeyebilir. O yüzden bu tür durumlarda kısa program seçimini bırakmak gerekir. Aynı zamanda bulaşık makinesinin içine yerleştirilen bazı eşyalar, tabletin konmuş olduğu kapağın açılmasını engelleyebilir. O yüzden sepet içerisine dikkatli bir şekilde eşyaların yerleştirilmesi çok önemlidir. Özellikle büyük tabaklar ve tencere ile beraber kepçe gibi ürünlere dikkat etmek gerekmektedir.

Bulaşık Makinesi Deterjan ve Tableti Alması İçin Ne Yapılmalıdır?

Birçok değişik sebepten dolayı bulaşık makinesi deterjan ve tablet alması sorun yaratabilir. Tabii bunun için özellikle eşyaların sepetleri düzgün bir şekilde yerleştirilmesi ve kısa program kullanılmaması önemli unsurlardır. Ayrıca bazı unsurlar da ele alınabilir.

- Mutlaka Pervane temizliği yapılmalıdır.

- Deterjan kapağı kontrolü yapılmalıdır.

- Sepetteki bulaşık yerleşimine dikkat edilmelidir.

- Program seçimine bağlı olarak deterjan seçimi gerçekleştirilmelidir.