Bu önerilerle yeni yıla sağlıkla başlayın

Güne yeşil ama hafif bir öğünle başlayın

Yılbaşı akşamını daha rahat geçirebilmek için sabah kahvaltıda maydanoz, kabak ve soğanlı ödem attıran ve probiyotik değeri de yüksek olan omlet, yanında bol yeşillik ve avokado ile güne başlanabilir. Böylece kahvaltı proteinden yana dengeli hale gelmektedir. Yılbaşı akşamı fazla yeme ihtimaline karşı öğlen öğünü atlanabilir ya da yoğurt, meyve, chia ya da keten tohumu ve tahinli hafif bir ara öğün yapabilir. Akşam yemeği menüsü daha çeşitli ve kalorili olacağı için yemeğe kadar detoks içecekler de tüketilebilir. Yılbaşı akşamı tüketilen besinler sağlıklı, taze ve hafif olmalı, sindirim sağlığı için bu besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Yılbaşı menüsünde protein, sebze, tahıl, meyve ve tatlı tercihlerinin seçimi ve doğru tüketimi o günün daha rahat geçirilmesine yardımcı olacaktır.

Doğru pişirme yöntemi uygulamak en doğru adım

Her sofranın yıldızı olan ana yemekler et ürünleridir. Yılbaşı menüsünde et tercihi sindirimi daha kolay ve kırmızı ete göre daha sağlıklı olan hindi ya da tavuk gibi beyaz et ya da balıktan yana kullanılabilir. Balık tercih edenler Omega 3 değerleri daha yüksek olan hamsi, istavrit ya da sardalye gibi küçük balıkları tüketebilirler. Gıdaların pişirilme şekilleri de sağlık için önem taşımaktadır. Etler ve sebzeler kızartma gibi fazla yağlı seçenekler yerine ızgara, haşlama, fırında ya da buharda pişirilmelidir. Et yemeklerinin yanında siyez bulgurundan, basmati ya da yasemin pirincinden pilav tüketilebilir.

Yer elması ve tatlı patates sindirimi kolaylaştırıyor

Salatalar, mezeler ve sebzeler yine o gecenin menüsünde önemli yer tutmaktadır.

Salatalarda avokado ve pancar gibi hem çok besleyici hem de faydalı sebzeler kullanılabilir. Humus gibi mezelerde daha sağlıklı seçenekler arasında yer almaktadır. Sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak sağlığı içinde faydalı olan tatlı patates ve yer elması salata ya da mezelere eklenebilir. Bu sebzeler brokoli ile birlikte buharda pişirilerek hem sağlıklı hem de doyurucu bir ana yemek eşlikçisi olarak da kullanılabilir. Yılbaşı menüsünde 5 çeşit salata ve meze bulunuyorsa her bir seçenekten 2’şer kaşık olacak şekilde tüketilmelidir. Yemeklerin ayrılmaz parçası ise içeceklerdir. Gazlı ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu ve ayran gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir.

Yatmadan en az 1 saat önce yemeği bırakın

Tatlılar büyük küçük herkesin yemeklerde en sevdiği bölüm arasında yer almaktadır. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan baklava ve kadayıf gibi bol kalorili, karbonhidratlı, şerbetli tatlılar yerine rafine şekerin az kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı sütlü tatlılar ya da meyve ve sebzelerden yapılan karbonhidrat içermeyen tatlılar tercih edilmelidir. Şimdi tam mevsimi olan bal kabağı ve ayva tatlıları sağlıklı tatlılar arasında yer almaktadır. Rafine şeker kullanılmadan Hindistan cevizi şekeri ya da bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılarak yapılan bu tatlılar hafif ve sağlıklı olmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Yılbaşı gecesi yemekler daha geç saatlerde tüketilir, gece boyunca meyve, kuruyemiş gibi atıştırmalar devam edebilmektedir. O gece daha rahat bir uyumak adına yatmadan en az 1 saat önce yemeği kesmek gerekmektedir.

Lahana çorbası ödem attırıyor bağırsakları rahatlatıyor

Ertesi gün tüketilecek besinler daha hafif ve mideyi rahatlatan seçenekler olmalıdır. Güne yulaf, yoğurt ve meyve tarzında hafif bir kahvaltı ile başlanabilir. Bir gece öncesinin rehavetinden kurtulmak için ödem attıran nane, ıhlamur ya da zencefil gibi bitki çaylarından faydalanabilirler. Öğlen menüsüne lahana, bal kabağı ya da brokoli çorbası tercih edebilirler. Bu sebzelerde yine ödem attıran, prebiyotik yönünden zengin ve sindirim sistemini rahatlatan besinlerdir. Çorbanın yanında bir kase yoğurt ve bir dilim ekmek de tüketilebilir. Akşam yemeğinde ise sebze yemeği tercih edilebilir.

Sebze ağırlıklı beslenin bol su tüketin

Yılbaşı ertesi uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması insanların hareketsiz kalmasına bu da bağırsakların yavaşlamasına ve kabızlık şikayetlerinin artmasına neden olabilmektedir. Sebze ağırlıklı ve hafif beslenmek, sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek hem kilo alımına engel olur hem de bağırsakların çalışmasına yardımcı olacaktır.